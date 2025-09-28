La población empieza a prevenirse ante el temporal que se avecina

Hace once meses, el pueblo valenciano sufrió los efectos de la trágica dana que dejó más de 220 fallecidos e infinidad de daños y desperfectos en inmuebles e instalaciones. En la actualidad, ante la alerta roja por las lluvias torrenciales que se esperan en puntos del litoral norte y sur de València, la población ha comenzado a tomar todas las precauciones que puedan estar en sus manos.

Por ello, a esta hora de la tarde, son ya muchos los coches aparcados en zonas elevadas en varias poblaciones. Las imágenes de los puentes de Castellar-Oliveral y Catarroja, tomadas por la cámara de SUPER, son un ejemplo de la acción ciudadana con tal de evitar daños. Los vecinos de las localidades de l'Horta Sud tratan de buscar lugares en alto para dejar protegidos del caudal de agua sus vehículos. Una vez aparcados los coches, toca volverse a casa caminando. Cabe recordar que la riada del 29 de octubre de 2024 inutilizó más de 100 000 coches.

Vehículos aparcados en el puente de Castellar-Oliveral / SD

A las 15:28 horas de la tarde, ha llegado a los teléfonos móviles de los valencianos la alerta de Portección Civil, que dice lo siguiente:

"Alerta de Protección Civil. Riesgo de Inundación en LITORAL DE VALENCIA por fuertes lluvias. Hora estimada de comienzo conforme a AEMET, 04:00 del 29/09/25. Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Sigas las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias. Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/. En caso de emergencia llae al 112 Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana".

Los vecinos aparcan en zonas elevadas y regresan a casa tomando todas las precauciones a su alcance / SD

La principal indicación se dirige a las personas, que, como dice la alerta, deben buscar "zonas altas" o subir "a un piso superior" en los bloques de edificios y viviendas. A lo largo del lunes 29 de septiembre, la provincia de València permanecerá en alerta roja por intensas lluvias. Desde las dos y media de la tarde, las indicaciones dadas a la población por parte del Ayuntamiento de la capital para este lunes son las siguientes:

Refúgiate en plantas altas o puntos elevados ; lleva agua y abrigo

; lleva No salgas y deja libres las vías para los servicios de emergencia

Corta luz y gas si entra agua en casa . No manipules aparatos eléctricos mojados

. No manipules aparatos eléctricos mojados Usa el teléfono solo para emergencias

Evacúa de inmediato si la autoridad lo ordena; corta luz, gas y agua si puedes

No regreses hasta recibir autorización

Ten preparado el kit de emergencia

Infórmate de la evolución de las alertas por canales oficiales

La situación puede ser "peligrosa"

Este domingo, la AEMET (Agencia Estatal de Meteorológica) fijó este domingo el nivel extremo desde las 04:00 horas de la madrugada del lunes, día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en doce horas de 180 mm. La situación puede ser "peligrosa", advierten los científicos de la agencia, en especial, en el litoral norte de Castellón y en todo el litoral y prelitoral de Valencia. Según los expertos, el temporal se produce por los efectos del huracán Gabrielle, convertido en borrasca, que ha impactado sobre el lado occidental de la Península Ibérica, que se despalza hasta el Mediterráneo.

En la provincia de València, el aviso naranja se activará a las 18:00 horas del domingo, y se convierte en rojo a partir de las cuatro de la madrugada.