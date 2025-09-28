Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
También se cierran parques y jardines, cementerios, se suspende la actividad deportiva al aire libre y se activa el CAES de Emergencia Climática de El Carmen
El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre. Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad, así como en todos los colegios de la ciudad.
Por su parte, en Torrent, Picassent y Albal también se han suspendido clases, así como otros municipios de la comarca de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre.
Municipios sin clases
- València
- Torrent
- Picanya
- Paterna
- Mislata
- Alfara del Patriarca
- Paiporta
- Carlet
- Alginet
- Alzira
- Benimodo
- Carcaixent
- Montserrat
- Benifaió
- Almussafes
- Gavarda
- Benetússer
- Catarroja
- Sagunt
- Canet d'en Berenguer
- Gilet
- Faura
- Benifairó de les Valls
- Quartell
- Benavites
- Quart de les Valls
- Petrés
- Albalat dels Tarongers
- Estivella
- Torres Torres
- Algímia d'Alfara
- Alfara de la Baronia
- Algar del Palància
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Final | El Valencia Basket se mete en la final de la Supercopa 2025
- El 'nuevo Rodri' valenciano que la rompe en la Bundesliga
- El parte médico de Corberán sobre Agirrezabala y Foulquier
- Valencia Basket cierra un fichaje de última hora para la Supercopa
- Pedro Martínez confirma otra posible baja para la final: 'Iba cojo perdido
- Exhibición de Omari Moore antes de la final contra el Real Madrid
- La primera aportación de Ugrinic a la espera de su gran oportunidad
- El Valencia Basket se mete en la final y luchará por conquistar de nuevo la Supercopa Femenina