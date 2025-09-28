Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana

También se cierran parques y jardines, cementerios, se suspende la actividad deportiva al aire libre y se activa el CAES de Emergencia Climática de El Carmen

Imagen de un día lluvioso en Valencia

Imagen de un día lluvioso en Valencia / SD

Redacción SD

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre. Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad, así como en todos los colegios de la ciudad.

Por su parte, en TorrentPicassent Albal también se han suspendido clases, así como otros municipios de la comarca de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre.

Municipios sin clases

  • València
  • Torrent
  • Picanya
  • Paterna
  • Mislata
  • Alfara del Patriarca
  • Paiporta
  • Carlet
  • Alginet
  • Alzira
  • Benimodo
  • Carcaixent
  • Montserrat
  • Benifaió
  • Almussafes
  • Gavarda
  • Benetússer
  • Catarroja
  • Sagunt
  • Canet d'en Berenguer
  • Gilet
  • Faura
  • Benifairó de les Valls
  • Quartell
  • Benavites
  • Quart de les Valls
  • Petrés
  • Albalat dels Tarongers
  • Estivella
  • Torres Torres
  • Algímia d'Alfara
  • Alfara de la Baronia
  • Algar del Palància

