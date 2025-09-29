¡Atención! Estado de las carreteras en Valencia: Cortadas por inundaciones tres vías en Chera, Yátova y los Corrales

Las intensas lluvias que comenzaron ayer y que se esperan a lo largo del día de hoy y mañanaen la provincia de Valencia están descargando con mucha fuerza en Castellón y en la comarca de la Safor, donde uno de los núcleos convectivos se mantiene estático sobre la zona del litoral. Esto ha llevado a que se recojan cantidades ingentes de lluvia en muy poco tiempo, como los 103 l/m2 que se han medido en un colegio de Real de Gandia.

Asimismo, las precipitaciones también están ocasionando problemas de circulación en algunas carreteras debido a las inundaciones súbitas que sufren. Ha sido el caso de algunas de las vías más próximas a la playa en la zona de Gandia y a algunos caminos rurales. No obstante, el hecho de que gran parte de la ciudadanía se haya quedado en casa con motivo de alerta roja por lluvias está facilitando mucho el trabajo en las carreteras de la provincia de Valencia.

Carreteras cortadas en Valencia y Castellón

A las 15.00 del mediodía había cinco carreteras cortadas en la Comunitat Valenciana debido a inundaciones. Así lo confirma la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, que especificaba que tres de ellas se localizan en la provincia de Castellón y las otras dos, en la de Valencia.

Pero la comunidad no está siendo el único punto afectado y con carreteras cortadas por el temporal de lluvias. Tarragona ha visto como en las últimas horas ha tenido que cerrar a la circulación al menos cinco vías debido a las intensísimas tormentas registradas en las últimas horas, entre ellas una carretera nacional.

En Valencia y Castellón, mientras tanto, se mantienen cinco carreteras cortadas hoy. Son, según el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, las siguientes:

CV-1486 en Cabanes

CV-137 en Càlig

CV-219 en Eslida

CV-673 en Bellreguard , donde se han habilitado desvíos

, donde se han habilitado desvíos CV-683 en Oliva, donde también se han puesto en marcha desvíos para la favorecer la circulación en la zona

Las lluvias de las últimas horas en la provincia de València en la reactivación de un tren de tormentas que está afectando al área prelitoral ha provocado inundaciones en varias carreteras, que han obligado a aplicar cortes.

Tráfico ha cerrado tres nuevas carreteras en los términos municipales de Yátova, Chera y Utiel. Concretamente, se acaban de cerrar las siguientes carreteras:

La CV-395 en Chera

La CV-429 en Yátova

La CV-472 en la pedanía de los Corrales (Utiel)

Por el momentos, las principales vías y autovías no se han visto afectadas por estas inundaciones.