El estado del barranco de Catarroja

Ante la situación de alerta roja por el temporal y de alarma social después del trauma que generó la DANA en el pueblo valenciano, las autoridades van tomando medidas y desde las redes sociales de los distintos ayuntamientos se van recordando estas medidas y actualizando la situación.

En l'Horta Sud, por ejemplo, una de las zonas más actadas se sigue al minuto el avance la alerta roja y los ayuntamientos de estos municipios trabajan para concienciar en redes sociales a sus vecinos de la conveniencia de evitar desplazamientos, así como de desplegar a sus cuerpos de policía para garantizar la seguridad de los vecinos.

El de Catarroja, sin ir más lejos, es uno de los más activos y entre los distintos anuncios -situación de la alerta roja o cancelación de actos de sus fiestas patronales- han actualizado también el estado del barranco, que se desbordó en la dana de octubre de 2024.

Imágenes del barranco de Catarroja esta mañana / Ajuntament Catarroja

A las 11:45 horas, momento en el que se toma la imagen, el 'caudal' va aproximadamente por la mitad del barranco (algo habitual cuando hay lluvias importantes), por lo que en estos momentos no parece haber riesgo de desborde. Está por ver, en todo caso, cómo afectan los litros que está previsto que caigan esta tarde y noche, por lo que extremar las precauciones se consider de vital importancia.

Pau García Alapont

Los vecinos se preparan

Ante el riesgo de desbordamientos y teniendo en la retina los daños que causó la DANA, desde el domingo numerosos vecinos de localidades valencianas sacaron sus coches de los garajes y los aparcaron en los puentes para estar prevenidos. En Catarroja, sin ir más lejos, lo hicieron.