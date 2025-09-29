La DGT empieza a multar a los conductores con hasta 200 euros por hacer esto con los limpiaparabrisas

Salir a la carretera con mal tiempo no está exento de riesgos. Sobre todo si los limpiaparabrisas están desgastados. Antes de salir, comprueba que no hacen un ruido extraño. Podría ser muy mala señal.

El coche es una maravillosa herramienta de libertad, pero también tiene un peligro y un coste. Mantener nuestro vehículo todo el año puede resultar caro y en tiempos de subida de precios, esos gastos suelen ser inoportunos.

Una revisión esencial antes de salir a la carretera

Sin embargo, tener un coche es esencial para algunas personas. Aunque solo sea para ir a trabajar. En invierno, hay que extremar la precaución dado que un vehículo en mal estado puede ser causa de accidentes de tráfico.

Lo que hay que comprobar son, por supuesto, los neumáticos. Pero también el estado de los limpiaparabrisas. Estas dos escobillas son muy importantes. Equipadas con una lámina de goma, sirven para limpiar el parabrisas o la luneta trasera.

Cuando llueve o nieva, es esencial que funcionen correctamente y, sino, debemos pensar en cambiarlos, algo que podemos hacer nosotros mismo. Sustituir los limpiaparabrisas no es muy complicado.

Hay decenas de vídeos en Internet que muestran cómo cambiarlas fácilmente. Tampoco son muy caros de comprar, dado que suelen tener un precio de alrededor de 40 euros. Además, en el taller tampoco te cobrará muchos más por realizar este reemplazo, por lo que es importante que lo hagan unos profesionales.

Sanciones por el mal uso del limpiaparabrisas

Si tus escobillas empiezan a hacer cierto ruido, debes cambiarlas inmediatamente. Porque eso significa que se desgastan muy rápidamente. Con el tiempo, el mal tiempo o el calor del verano, las escobillas se secan y se endurecen. Se deterioran y hacen una especie de "chirrido" cuando están en uso. A largo plazo, unos limpiaparabrisas deteriorados pueden ponerte en peligro. Por eso es vital sustituirlas rápidamente por unas nuevas. Como norma general, le recomendamos que cambie las escobillas del limpiaparabrisas cada año. Tanto las delanteras como las traseras.

No obstante, existen algunos trucos para mantenerlas en perfecto estado. El líquido limpiaparabrisas o el agua jabonosa funcionan bien, así como el alcohol de quemar. También puedes pulverizar un desengrasante en los ejes de las escobillas. Esto ayudará a que giren con más suavidad. Otro punto importante es comprobar que las ramas no estén dobladas.

Los limpiaparabrisas que ejercen demasiada presión sobre el parabrisas pueden dañarse más rápidamente. Por último, no olvides tener siempre líquido limpiaparabrisas en el coche.

'Regar' a otros vehículos

Debes tener en cuenta que un mal uso de estas escobillas pueden conllevar sanciones económicas para el conductor. Echar agua a otros vehículos cuando activamos el botón para echar líquido limpiaparabrisas está sancionado con 200 euros de multa. Las multas por llevar las escobillas de los limpiaparabrisas en mal estado son de 80 euros sin pérdida de puntos y si el mecanismo no funciona para nada, los agentes de tráfico podrían incluso obligarnos a detener el vehículo.