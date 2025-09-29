Las recientes inundaciones que han asolado hasta 79 localidades de la Comunitat Valenciana al transformar la Dana en una poderosa riada han despertado varias cuestiones. Dejando de lado el reparto de culpas entre políticos, profesionales y protocolos que fallaron (fueron muchos), existen algunas teorías conspiranoicas que podrían afectar a situaciones futuras. No nos referimos a la apertura de embalses, sino a ir más allá y, en cierto modo, jugar a ser Dios con el agua. ¿Existen las avionetas que crean lluvia? Sí, existen.

Hace décadas que existe cierta tecnología que puede provocar o evitar lluvias en una zona más o menos concreta. Nos podemos remontar al siglo pasado, cuando cierta tecnología empezó a usarse en los cielos de Israel, Australia y Sudáfrica.

La idea consistía en la una especie de siembra de nubes higroscópica, lo que implica dispersar las sales que absorben agua (una mezcla de sodio, magnesio, potasio y cloruro) en partes de las nubes. Las sales a continuación recogen vapor de agua y se hacen más grandes en tamaño antes de caer en forma de lluvia.

Hasta un 40% más de lluvia

En sus orígenes, los pilotos usaban yoduro de plata, cuya estructura molecular es muy similar al hielo, pero en la década de 1990, el yoduro se sustituyó por sales higroscópicas no contaminantes. El efecto resultaba ser similar. Y es algo que siempre ha enfadado a ciertos sectores de agricultores, que aseguran que ciertas autoridades les 'robaban' las lluvias, ya que la siembra de nubes aumenta la cantidad de precipitaciones entre el 15% y 40%, según BBC, lo que podría evitar lluvias en otros lugares.