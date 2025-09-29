Ni tendedero ni secadora: el producto de Alcampo para que la ropa se te seque hasta los días de lluvia
No ocupa espacio y podrás comprarlo por menos de 4 euros
Con la llegada de las lluvias y el frío, secar la ropa se vuelve una tarea complicada. Colgar las prendas fuera es prácticamente imposible y nos vemos obligados a recurrir a tendederos de interior que ocupan muchísimo espacio y que llevan la humedad al interior de nuestra casa. O al menos eso era lo que ocurría hasta ahora.
Alcampo ha puesto a la venta la solución que necesitas en los días de lluvia para secar la ropa en el exterior y sin que se moje. Se trata de una especie de "chubasquero" de colada, que es una funda de plástico que protege la ropa colgada al aire libre de mojarse con la lluvia.
Lo único que tendrás que hacer será colocar este plástico por encima del tendedero y, si hace viento, asegurarlo con unas pinzas para que no salga volando o deje algún trozo al descubierto.
Este de la marca Rayen y tiene unas medidas de 135x260 cm y tiene un precio de 3,79 euros. Además, desprende un agradable olor a cítricos y no ocupa nada de espacio porque podrás doblarlo y guardarlo en un cajón.
