València reanuda las clases este martes excepto en las zonas inundables, pedanías afectadas por la dana y se suma la fachada marítima que mantienen la suspensión

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha informado tras la reunión del CECOPAL que ha tenido lugar en la sala CISE en la Central de Policía Local de València, que la actividad lectiva se reanuda este martes 30 de septiembre, en todos los centros educativos de la ciudad y sólo estarán suspendidas en las que se fijaron en la Comisión de Seguridad Ciudadana de Protección Civil, es decir, “los que según el Patricova están en zonas inundables y los afectados por la dana. Además se ha incluido en esta suspensión a los centros de la fachada marítima (Natzaret, Malva-rosa, Cabanyal-Canyamelar, Pinedo y El Saler), porque el temporal se centra también en nuestra zona litoral”, ha apuntado Catalá.

Según ha explicado la alcaldesa, está decisión “se toma con motivo del cambio de alerta de amarilla a naranja, decretada por la AEMET, para el día de mañana. A priori pasábamos a alerta amarilla esta noche y durante el día de mañana, pero hace escasos momentos que ha cambiado esa alerta a naranja”.

Asimismo, María José Catalá ha indicado que el CECOPAL, constituido formalmente desde el domingo a las 13:00 horas, “se ha mantenido activo, en alerta y tomando decisiones. Ayer adoptamos la medida de la suspensión de la actividad docente, así como el cierre de los centros educativos, suspensión de actividades de la Fundación Deportiva Municipal y el resto de actividades en la ciudad de València”.

“Seguimos pendientes de la evolución del temporal que, posiblemente, lleguen durante esta tarde y noche las horas más complicadas para la ciudad, por lo que, reiteramos a toda la ciudadanía que evite los desplazamientos al máximo posible durante la tarde-noche de hoy y se mantenga informada a través de los canales oficiales”, ha remarcado Catalá.

Finalmente, la primera edil ha señalado que desde el CECOPAL “hemos estado pendientes durante toda la noche del temporal y, afortunadamente, no hemos tenido incidencias graves en la ciudad y tampoco Bomberos nos ha comunicado ninguna circunstancia extraordinaria, pero seguimos trabajando, por ello, hemos bajado la densidad del tráfico entre un 50 y un 70 %, y eso nos ayuda también a afrontar esta emergencia de forma más razonable”.