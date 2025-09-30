Los Bomberos de València realizan 70 servicios durante la alerta roja del lunes

El Ayuntamiento de València mantiene activadas durante la jornada de este martes, 30 de septiembre, las medidas de emergencia tomadas con motivo del temporal de lluvias que está azotando el litoral mediterráneo en los últimos días. Los servicios de emergencia municipales han desplegado más de 370 efectivos y han ampliado los recursos asistenciales para las personas sin hogar, además de efectuar una especial vigilancia en las pedanías del sur de la ciudad. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para este martes la alerta naranja por lluvias.

TEMPORAL VALENCIA: La lluvia deja estas imágenes a su paso por toda la provincia /

Desde este lunes, con alerta roja, los Bomberos municipales han efectuado unos 70 servicios. En Castellar-l’Oliveral (Pobles del Sud) un matrimonio fue realojado en casa de unos familiares tras ser evacuado de su domicilio. La mayor parte de las actuaciones de los Bomberos se han debido a la retirada de ramas y árboles caídos, como es el caso de las calles Marqués de Zenete, José María Mortes Lerma, Sorní, Comte de Salvatierra i Floresta. Algunos vehículos han resultado dañados.

Reunión de Cecopal de este martes. / AYTO. DE VALENCIA

Durante toda la noche el tráfico ha funcionado con normalidad y no se han realizado restricciones en los pasos inferiores y túneles de la ciudad. En las proximidades de la V-30, la Policía Local ha señalizado una zona con agua acumulada en la salida hacia Benetússer y Catarroja.

En modo lluvia

En cuanto al sistema municipal de saneamiento, los elementos de captación y drenaje superficial de aguas pluviales (imbornales y albañales) han funcionado con relativa normalidad. Las instalaciones electromecánicas funcionan según lo previsto, con el modo lluvia activado, como es el caso de los colectores que reciben las aguas pluviales en las zonas de Malva-rosa/Vera, Natzaret, Doctor Marcos Sopena, El Saler, El Perellonet y Doctor Lluch. La estación de Cano Molinera funciona en nivel de acequia medio, según ha especificado el personal técnico del Servicio del Ciclo Integral del Agua.

Los depósitos de tormentas de Eugènia Viñes se mantienen con la compuerta cerrada, mientras que el de Pinedo se vacía de manera controlada hacia la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Saler. Situación similar registra el depósito de La Torre, que se está vaciando mediante bombeo hacia el nuevo cauce del río Túria. El de la pedanía de El Saler (Pobles del Sud) se encuentra lleno.

En cuanto a la atención a personas sin hogar, los Centros de Emergencias Sociales (CAES) de la calle de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet han estado abiertos esta noche. De forma complementaria, el Ayuntamiento ha abierto el centro de emergencia climática del barrio del Carme y los polideportivos municipales de Benimaclet y la Fontsanta. En este último se atendieron 24 personas al quedar completo el de Benimaclet. Personal especializado de la Cruz Roja ha proporcionado comida, mantas y kits de higiene a las personas alojadas, así como atención psicosocial.

Cierre parcial de colegios

Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de València que se mantienen para la jornada de este martes 30 de septiembre son las siguientes:

* Suspensión de las clases en los centros escolares de la ciudad de València ubicados en zonas inundables, la fachada marítima, y las tres pedanías afectadas por la dana del pasado otoño (El Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral y La Torre).

* Suspensión de la actividad deportiva al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal.

* Apertura matinal de los centros de la Universidad Popular, a excepción de los siguientes, que abrirán en horario de tarde: Castellar-l'Oliveral, El Forn d'Alcedo, La Torre, Pinedo, El Palmar, La Malva-rosa, Natzaret y El Cabanyal.

* Respecto al personal funcionario del Ayuntamiento de València se ha activado la opción del teletrabajo para el personal que reside fuera de la ciudad.

* Cierre de los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior. Además, se recomienda no circular por el Jardí del Túria y la Devesa de El Saler.

* Cierre de los cementerios municipales.

* Apertura del Centre de Emergencias Climáticas del Carmen que se suman al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet. Apertura de los polideportivos de Benimaclet y la Fontsanta.

Los centros escolares que han reanudado la actividad escolar han recibido la recomendación municipal de no realizar actividades al aire libre o en el patio, al mantenerse la alerta naranja por lluvias.

Se recomienda hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en el que se actualiza toda la información. A través de distintos recursos gráficos, las redes sociales municipales aportan consejos a la ciudadanía, para hacer frente a los casos de emergencia. De igual modo, el portal web municipal dispone de la página València + Segura con toda la información detallada: https://www.valencia.es/cas/massegura/consejos-a-la-poblacion

Registros de las precipitaciones

En cuanto a la intensidad de las precipitaciones, a las siete de la mañana de este martes, la red municipal de pluviómetros presentaba los siguientes registros:

* COS: 121,00 l/m2

* L’Albereda: 91,50 l/m2

* Benimàmet: 93,50 l/m2

* Cano Molinera: 141,70 l/m2

* P. Capçalera: 102,25 l/m2

* EDAR El Perellonet: 184,10 l/m2

* Eivissa: 117,00 l/m2

* La Torre: 138,40 l/m2

* Mestalla: 98,50 l/m2

* Ronda Sud: 108,00 l/m2

* El Saler: 131,80 l/m2

* Vara de Quart: 100,40 l/m2

* Massarrojos: 74,20 l/m2

* Grans Vies: 98,60 l/m2