Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya

El temporal de lluvias ha derrumbado un talud en el barranco del Poyo en Picanya. Las fuertes lluvias caídas en la madrugada del martes en la zona han dejado su huella en una de las zonas más castigas por la Dana el 29 de octubre del pasado año cerca de la calle Almassereta. De hecho, se trata de una zona donde se estaban realizando trabajos, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para tratar de reforzar las infraestructuras dañadas en su día y construir una nueva pasarela.

Jorge Valero

El alcalde de la localidad, Josep Almenar, ha señalardo que todavía no se había procedido a reconstruir esa zona, situada junto a la calle Almacereta. Se trata sin duda de la parte más delicada del cauce, donde trabajan desde hace meses en la construcción de un puente y una pasarela. La primera fila de viviendas se ha quedado tras el derrumbe prácticamente en el borde del Poyo, lo que complica todavía más su viabilidad.

De momento, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar están evaluando las causas para determinar las medidas de seguridad necesarias. De momento se ha retirado la maquinaria y garantizado medidas de seguridad básicas para impedir el paso.