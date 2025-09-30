Jorge Valero

El temporal derrumba un talud en el barranco del Poyo en Picanya

El temporal de lluvias ha derrumbado un talud en el barranco del Poyo en Picanya. Las fuertes lluvias caídas en la madrugada del martes en la zona han dejado su huella en una de las zonas más castigas por la Dana el 29 de octubre del pasado año cerca de la calle Almassereta. De hecho, se trata de una zona donde se estaban realizando trabajos, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para tratar de reforzar las infraestructuras dañadas en su día y construir una nueva pasarela.