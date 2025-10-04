Sofía Suescun tiene una relación 'especial' con un jugador del Athletic

Sofía Suescun es uno de los rostros más populares de las redes sociales. Recordemos que Telecinco la llegó a tener vetada a la que fuera participante de Gran Hermano y Supervivientes.

Siempre se le han atribuido relaciones con varios futbolistas, si bien sólo trascendió la que mantuvo con el madridista Marco Asensio, hace ya años. Pero no todas las relaciones sociales deben tener un vínculo sexual, ni mucho menos. También las hay familiares.

De hecho, la relación de Sofía Suescun con un futbolista del Athletic Club es de primos y el protagonista es uno de los hombres de moda en San Mamés: Nico Serrano. El jugador es de la quinta del otro Nico, el Williams. Ambos son navarros y empezaron dando patadas al balón en las divisiones inferiores de Osasuna, terminando en el Athletic. Sí, es algo habitual que los vascos asalten las canteras vecinas y ya se sabe que la de los rojillos es de las mejores de España, pero el caso de Nico Serrano fue diferente. Fue el Villarreal quien se lo llevó de Tajonar siendo un niño para después hacer lo propio el Athletic, provocando el enfado de Roig.

Nico Serrano, celebrando un gol con el Athletic / EFE

Pues bien, volviendo al asunto, la relación de Sofía Suescun con Nico Serrano se hizo pública tras mostrar ella el orgullo que siente por su primo cuando el joven tenía 18 años y marcó el gol de la victoria del Athletic en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Ahora tiene 22 y ha regresado a la entidad para quedarse. Es, junto al también canterano osasunista Robert Navarro una garantía en las rotaciones para las posiciones de extremo y mediapunta.

Sofía Suescun y sus posados más hot / Instagram

Sofía Suescun ya mencionó a Nico Serrano en el pasado

La 'influencer', con 1,5 millones de seguidores en Instagram, colgó una foto del futbolista junto a un mensaje: "Increíble. Demostrando cada minuto". Hay que recordar que en el pasado ya colgó otro post para celebrar el debut de Nico con el primer equipo en LaLiga frente al Mallorca: "Pelos de punta. Enhorabuena primico".