Sofía Suescun tiene una relación 'especial' con un jugador del Athletic
La navarra es uno de los rostros más populares de las redes sociales y del mundo de la telebasura del que se ha ido desligando. Recordemos que Telecinco la tuvo vetada
Sofía Suescun es uno de los rostros más populares de las redes sociales. Recordemos que Telecinco la llegó a tener vetada a la que fuera participante de Gran Hermano y Supervivientes.
Siempre se le han atribuido relaciones con varios futbolistas, si bien sólo trascendió la que mantuvo con el madridista Marco Asensio, hace ya años. Pero no todas las relaciones sociales deben tener un vínculo sexual, ni mucho menos. También las hay familiares.
De hecho, la relación de Sofía Suescun con un futbolista del Athletic Club es de primos y el protagonista es uno de los hombres de moda en San Mamés: Nico Serrano. El jugador es de la quinta del otro Nico, el Williams. Ambos son navarros y empezaron dando patadas al balón en las divisiones inferiores de Osasuna, terminando en el Athletic. Sí, es algo habitual que los vascos asalten las canteras vecinas y ya se sabe que la de los rojillos es de las mejores de España, pero el caso de Nico Serrano fue diferente. Fue el Villarreal quien se lo llevó de Tajonar siendo un niño para después hacer lo propio el Athletic, provocando el enfado de Roig.
Pues bien, volviendo al asunto, la relación de Sofía Suescun con Nico Serrano se hizo pública tras mostrar ella el orgullo que siente por su primo cuando el joven tenía 18 años y marcó el gol de la victoria del Athletic en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Ahora tiene 22 y ha regresado a la entidad para quedarse. Es, junto al también canterano osasunista Robert Navarro una garantía en las rotaciones para las posiciones de extremo y mediapunta.
Sofía Suescun ya mencionó a Nico Serrano en el pasado
La 'influencer', con 1,5 millones de seguidores en Instagram, colgó una foto del futbolista junto a un mensaje: "Increíble. Demostrando cada minuto". Hay que recordar que en el pasado ya colgó otro post para celebrar el debut de Nico con el primer equipo en LaLiga frente al Mallorca: "Pelos de punta. Enhorabuena primico".
- Mucha emoción y ovación a Juan Roig en la inauguración del Roig Arena
- Pedro Martínez: 'Ha sido muy duro
- Danjuma, en el foco
- De Larrea bautiza el Roig Arena con otro partidazo en modo MVP
- Alineaciones probables del Girona - Valencia
- Revolución del once en el último ensayo
- Corberán explica sus polémicas palabras tras la derrota ante el Oviedo
- Selim Amallah encuentra nuevo equipo