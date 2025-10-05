El rincón valenciano que recuerda a Las Maldivas y puedes disfrutar este otoño

La Comunitat Valenciana es uno de los grandes atractivos europeos en cualquier momento del año. En cualquier de las tres provincias del territorio mediterráneo puedes encontrar lugares únicos para disfrutar del sol, la playa o un escenario único. Normalmente, cuando piensas en la Comunitat, tiendes a hacerlo en las playas o calas de Jávea o Denia; también puedes optar por lugares de la provincia de Castellón como las villas de Benicassim o Peñíscola.

Otros, quizá más veteranos, pueden tener vivos recuerdos de Benidorm y sus alrededores, ya que fue uno de los pilares del crecimiento del boom turístico español en los años '60'. Miles de familias de toda España acudían a la playa alicantina a disfrutar de sus semanas de vacaciones. Después fueron suecos, franceses, ingleses o alemanes los que llenaron las playas e hicieron crecer la oferta turística hasta lo que conocemos hoy en día.

TURISMO VALENCIA | Asia Gardens es el rincón que te lleva al lujo asiático / Asia Gardens

Existe una gran variedad de lugares y rincones espectaculares en la Comunitat Valenciana a los que puedes acceder a disfrutar de manera gratuita, aunque para ello tengas que compartir espacio con un centenar de turistas. Si pujar por el mismo trozo de arena de playa no es lo tuyo y prefieres subir el nivel, existe un auténtico lujo asiático dentro de la Comunitat.

Concretamente, cerca de la playa de Benidorm, pero alejado de todo lo que representa la población alicantina. Se trata del lujoso Asia Gardens, un hotel y Thai Spa que no está al alcance de todos los bolsillos. Por lo menos de manera habitual. Y, lo más importante, puede visitarse en cualquier estación del año y disfrutar por igual.

El lujo de Asia Gardens

Se trata de un recinto espectacular con una gran decoración que simula un lujoso paisaje asiático, entre selva, cabaña, variedad de piscinas tanto climatizadas como naturales puedes disfrutar del descanso. También hay una gran variedad de restaurantes, un bufet libre de gran nivel y con temática variada, piscinas con agua tanto natural como caliente, un spa y un servicio de masajes tailandeses donde podrás disfrutar como nunca antes. Es un lugar habitual para escapadas románticas, viajes de novios o findes deluxe. Sin duda, se trata de un espectacular rincón de la Comunitat Valenciana que te lleva directo al lujo asiático.