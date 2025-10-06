🧓💔 El 'divorcio gris' en España: ¿por qué se separan las parejas mayores de 50 años?

La vida da muchas vuetlas y, por desgracia, nada es para siempre, en la gran mayoría de veces. Ni siquiera el amor, aunque todavía haya numerosas parejas que escapan de ese desgaste y son un ejemplo de como quererse y entenderse, pese al paso de los años y de las circunstancias vitales que pueda tener cada uno. Sin embargo en España en las últimos tiempos está creciendo el número de separaciones de mayores de 50 años.

El término "divorcio gris" hace referencia a esas rupturas que ocurren en parejas por encima de los 50 años. Aunque este fenómeno no es nuevo, en los últimos años ha ganado fuerza en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, el 31,8% de los divorcios registrados afectaron a matrimonios de más de 20 años de duración. Este porcentaje ha ido en aumento, lo que indica un cambio en las dinámicas de pareja en la madurez.

Una imagen de dos jubilados / SD

¿Por qué se produce el 'divorcio gris'?

Varios factores explican este aumento de separaciones entre personas mayores de 50 años:

Mayor esperanza de vida: Las personas viven más años y, por lo tanto, tienen más tiempo para disfrutar de su vida personal. Esto puede llevar a replantearse relaciones que ya no aportan satisfacción. Independencia económica: Especialmente en el caso de las mujeres, la independencia financiera les permite tomar decisiones sin depender económicamente de su pareja. Cambio en las prioridades: La jubilación y el "síndrome del nido vacío" (cuando los hijos ya no viven en casa) pueden hacer que las parejas se den cuenta de que han crecido por separado. Menos estigma social: El divorcio ya no es visto como un fracaso, sino como una oportunidad para empezar de nuevo y buscar la felicidad personal.

Una pareja de jubilados. / SD

Consecuencias del 'divorcio gris'

Las rupturas en la madurez conllevan desafíos específicos:

Económicos: La división de bienes acumulados durante años puede generar tensiones.

La división de bienes acumulados durante años puede generar tensiones. Emocionales: La soledad y el miedo al futuro pueden afectar el bienestar psicológico.

La soledad y el miedo al futuro pueden afectar el bienestar psicológico. Familiares: Los hijos adultos pueden verse afectados por la separación de sus padres.

¿Cómo afrontar el 'divorcio gris'?

Es fundamental buscar apoyo profesional:

Asesoría legal: Para entender los derechos y obligaciones en el proceso de divorcio.

Para entender los derechos y obligaciones en el proceso de divorcio. Apoyo psicológico: Para gestionar las emociones y adaptarse a la nueva etapa de la vida.

Para gestionar las emociones y adaptarse a la nueva etapa de la vida. Redes de apoyo: Grupos de apoyo o actividades sociales pueden ayudar a sentirse acompañado.

El 'divorcio gris' no es una moda pasajera, sino una realidad que refleja cambios profundos en la sociedad española. Cada vez más personas mayores de 50 años deciden tomar las riendas de su vida y buscar su felicidad personal. Es importante reconocer este fenómeno y ofrecer el apoyo necesario para que quienes lo experimentan puedan afrontar esta etapa con esperanza y bienestar.