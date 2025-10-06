Francisco Martín Aguirre: quién es y por qué está en las noticias hoy
El delegado del Gobierno en Madrid enfrenta novedades judiciales en el Caso Begoña Gómez y su trayectoria profesional gana relevancia
Francisco Martín Aguirre nació en Madrid en 1981. Es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un MBA en Comercio Internacional por ICEX-CECO. Su carrera profesional ha estado vinculada a la administración pública, especialmente en el ámbito de la ingeniería civil y medioambiental. Ha trabajado en empresas como Tragsatec y Prointec, y ha ocupado cargos en el Grupo Tragsa, donde fue delegado en Afganistán en 2012.
En el ámbito político, es militante del PSOE y ha ocupado diversos cargos dentro del partido. En 2021, fue nombrado Secretario General de la Presidencia del Gobierno y, en marzo de 2023, asumió el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
¿Por qué es noticia hoy?
Hoy, 6 de octubre de 2025, Francisco Martín Aguirre está en las noticias porque la Abogacía del Estado ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el archivo de la causa abierta contra él en el marco del denominado "Caso Begoña Gómez". Este caso investiga la posible malversación de fondos públicos en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Abogacía del Estado, en representación de Martín Aguirre, argumenta que no existen indicios de su participación en la designación de Álvarez y que su imputación carece de fundamento fáctico y jurídico. Además, se opone a que sea juzgado por un jurado popular en caso de que el procedimiento llegue a juicio.
Este desarrollo es relevante porque podría poner fin a la investigación que afecta al delegado del Gobierno en Madrid, aunque la decisión final corresponde al juez encargado del caso.
