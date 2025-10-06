Nueva estación de ITV en Valencia 2026: cita previa, capacidad y ubicación

Si alguna vez has perdido horas esperando tu turno para pasar la ITV, seguro que sabes lo frustrante que puede ser. Pues bien, hay buenas noticias: en 2026 Valencia estrenará una nueva estación de ITV que promete cambiar por completo la experiencia. Desde cómo pedir tu cita previa sin estrés, hasta los secretos de su funcionamiento provisional y la enorme estación definitiva que viene, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para ahorrar tiempo y evitar sorpresas. Sigue leyendo, porque te sorprenderás de la capacidad que tendrá y de cómo va a transformar la forma de pasar la ITV en toda la provincia.

En enero de 2026, València estrenará una nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que aliviará la saturación de las actuales instalaciones en la provincia de Valencia. Esta iniciativa forma parte del plan de la Generalitat Valenciana para mejorar la movilidad y la calidad de los servicios públicos en la región.

Una estación de ITV / sd

📍 Ubicación provisional: Polígono Industrial Mas del Jutge

Mientras se construye la estación definitiva, se habilitará una instalación provisional en el Polígono Industrial Mas del Jutge, en una parcela municipal situada junto a la Báscula Municipal, entre las calles Hort de Soriano y dels Rajolers. Esta ubicación estratégica facilitará el acceso a los conductores de Torrent y alrededores.

🏗️ Características de la estación provisional

La estación provisional contará con una gran carpa donde se habilitarán dos líneas de inspección técnica, destinadas exclusivamente a revisiones periódicas de turismos y motocicletas. Solo funcionará con cita previa, lo que permitirá una gestión más eficiente de los turnos y evitará aglomeraciones. El equipo estará compuesto por 16 inspectores, un jefe de línea y un director, con capacidad para realizar unas 40.000 inspecciones al año.

🏢 Estación definitiva: la más grande de la provincia

La estación definitiva se construirá en la calle Paret Decantà, en el mismo polígono industrial. Esta instalación sustituirá a la actual ITV de Riba-roja de Túria y será la más grande de la provincia de Valencia, con capacidad para realizar más de 100.000 inspecciones técnicas anuales. Esta nueva estación contará con modernas instalaciones y tecnología avanzada para ofrecer un servicio más ágil y de calidad a los usuarios