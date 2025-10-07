Aviso especial por la dana Alice con epicentro en València y Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un "aviso especial" por "lluvias muy fuertes y persistentes" principalmente en la Comunitat Valenciana y las islas Baleares. Bautizada como Alice, se avecina la primera dana de 2025 y, según las estimaciones, se prolongará desde las últimas horas del miércoles 8 de octubre hasta el domingo 12.

El este de la Península es la zona en la que se espera a Alice, y las previsiones meteorológicas indican que el temporal se cebará especialmente con el litoral valenciano. En principio, el aviso amarillo se activará este miércoles en la provincia de València, y el jueves 9 pasaría a ser naranja en el litoral sur de València y norte e Alicante.

En estos momentos, se contempla que el nivel de alerta pudiera aumentar ante una evolución aún más adversa o que, por lo menos, se mantenga también durante el fin de semana. Por este motivo, en la tarde del martes la Aemet lanzó un aviso especial en el que aconseja a la población y las autoridades estar muy pendientes de la evolución conforme se vaya conociendo con más detalle cuáles serán los puntos concretos más afectados por lluvias y granizo. El 1 de octubre, el temporal en València ya activó las alertas, incluso la roja, y provocó la suspensión de clases o el aplazamiento, por ejemplo, del Valencia - Oviedo, que pasó a jugarse al día siguiente, el martes 2.

Esta es la descripción completa del aviso especial de la agencia meteorológica española:

"Mañana miércoles 8 una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la dana Alice. En superficie, un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, propiciando un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes afectando principalmente al tercio este peninsular y Baleares desde últimas horas de mañana miércoles 8 y, al menos, hasta el domingo 12, siendo a priori la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

Mañana miércoles 8 a últimas horas se esperan los primeros chubascos en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana, que ya desde primeras horas del jueves 9 se extenderán a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, y a lo largo del día a Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y sistema Central. Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte, de manera más probable en el entorno del cabo de la Nao.

Predicción de alertas de Aemet para este jueves, 9 de octubre / Aemet

El viernes 10 los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión, quedando reducidos al sudeste peninsular, aunque sin descartar que alcancen el resto de Alborán y Baleares, siendo los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos las zonas donde se alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte.

Durante el fin de semana se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, aunque perdiendo intensidad el domingo, con los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.

Alta incertidumbre y consejos de seguimiento detallado

Existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días".

La probabilidad de que el temporal Alice llegue con las condiciones descritas por los científicos es del 70 %, con el tercio este peninsular y Balerares como su principal foco geográfico.