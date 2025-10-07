Harvard revela el alimento más eficaz para reducir el colesterol

Tener el colesterol alto es más común de lo que parece, pero también más peligroso de lo que muchos creen. La buena noticia es que puedes mantenerlo a raya con algo tan simple —y tan cotidiano— como cuidar lo que comes. Y, según un estudio de Harvard, hay un alimento estrella que ayuda especialmente en esta tarea.

Colesterol y triglicéridos: qué significan tus niveles en sangre y cómo mejorarlos con alimentación / Freepik

¿Qué es realmente el colesterol?

El colesterol no es el enemigo que muchos piensan. En realidad, es una grasa natural que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Está en todas las células y participa en procesos tan importantes como la digestión, la producción de hormonas o la síntesis de vitamina D (sí, esa que obtenemos con el sol).

La mayor parte del colesterol se fabrica en el hígado, aunque también lo obtenemos de los alimentos. El problema aparece cuando los niveles se disparan. Ahí sí que la cosa se complica.

Colesterol bueno vs. colesterol malo

Seguro has oído hablar del “colesterol bueno” (HDL) y el “colesterol malo” (LDL). El primero ayuda a limpiar las arterias, mientras que el segundo tiende a obstruirlas. Cuando el LDL se acumula, puede formar placas que estrechan los vasos sanguíneos y dificultan la circulación. En casos más graves, esas placas pueden romperse y provocar coágulos, aumentando el riesgo de infarto o ictus.

¿Cuánto colesterol es demasiado?

Según la Fundación Española del Corazón, estos son los niveles orientativos:

✅ Normal: menos de 200 mg/dl

menos de 200 mg/dl ⚠️ Límite alto: entre 200 y 240 mg/dl

entre 200 y 240 mg/dl 🚫 Alto: más de 240 mg/dl

Si estás en los dos últimos rangos, es momento de tomar cartas en el asunto.

Riesgos de tener el colesterol alto

El colesterol elevado puede causar más problemas de los que imaginas: desde hipertensión o diabetes, hasta enfermedades renales o cardíacas. Incluso puede agravar otras patologías como el hipotiroidismo o ciertos tipos de cáncer. En resumen: no es algo para tomarse a la ligera.

El alimento que Harvard recomienda para reducir el colesterol

Y aquí viene lo interesante. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard, publicado en JAMA Internal Medicine y American Journal of Hypertension, ha identificado el alimento más eficaz para mantener el colesterol bajo control: las lentejas.

Sí, las de toda la vida. Las lentejas —y en general, todas las legumbres como garbanzos o alubias— son una auténtica joya nutricional. Su consumo regular se asocia con un menor riesgo de colesterol alto, hipertensión y problemas cardíacos.

¿Por qué las legumbres son tan beneficiosas?

Porque están repletas de fibra, hierro y potasio, y ayudan a limpiar la sangre de forma natural. Además, su fibra soluble atrapa parte del colesterol “malo” en el intestino y evita que pase al torrente sanguíneo.

Lo ideal, según la dieta mediterránea, es incluirlas 2 o 3 veces por semana. Y no hay excusas: puedes prepararlas calientes, en ensalada o incluso en cremas frías.

Un truco: si te preocupan los llamados “antinutrientes” que dificultan la absorción de minerales, no te agobies; desaparecen al cocinarlas.