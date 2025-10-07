Horarios y cortes de tráfico de los diferentes actos que se celebran este 9 d’Octubre

València celebra este jueves 9 de Octubre su día grande. Como cada año, el Ayuntamiento de València prepara un dispositivo de tráfico para los diferentes actos que se celebran para conmemorar el día de la Comunitat Valenciana, aunque este año podría estar marcado por la lluvia. Las previsiones meteorológicas no son buenas.

La víspera del 9 d’Octubre está previsto el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo a las 23:59 horas en el puente de Montolivet. Desde el mismo miércoles 8, a las 6:00 horas, el puente permanecerá cerrado al tráfico en el sentido hacia Instituto Obrero y, desde las 22:00 horas de martes 7, está prohibido estacionar a ambos lados del paseo de l’Albereda, desde el puente del Regne hasta plaza de Europa y desde la plaza de Europa hasta el puente del Assut de l’Or, y a ambos lados de Profesor López Piñero, entre la plaza de la Maratón y la rotonda de la avenida de la Plata-Alcalde Reig. Por otro lado, se cortará el acceso a València desde la V-15 entre las 22:30 horas de la noche del 8 y hasta la 1:00 de la madrugada del 9.

Cortes de tráfico por focs artificials 9 d'Octubre. / SD

Procesión Cívica

El jueves, 9 d’Octubre, los actos previstos empezarán a las 12 horas del mediodía con la bajada de la Senyera y la Procesión Cívica transcurrirá por la plaza de l’Ajuntament, la calle de Sant Vicent Màrtir, la plaza de la Reina hasta la Catedral de València, donde se celebrará el tedeum.

Al acabar la ceremonia religiosa, la procesión continuará por la plaza de L’Almoina, calle de la Barcella, plaza de la Reina, calle de la Pau y plaza de Alfons el Magnànim hasta llegar a la estatua de Jaume I. Al acabar la ofrenda floral, la Senyera volverá por la calle del Pintor Sorolla, calle de las Barques y, de nuevo, la plaza de L’Ajuntament. Al finalizar la Procesión Cívica, la Pirotecnia Tamarit disparará una mascletà en la plaza de L’Ajuntament de 14 a 14:20 horas.

Cortes de tráfico por la Processó Cívica 9 d'Octubre / SD

Entrada de Moros y Cristianos

A las 17:00 horas se celebra la XXI Entrada de Moros y Cristianos de la ciudad, que recorrerá la plaza de Tetuán y la calle de la Pau, Poeta Querol, Barques, plaza de L’Ajuntament y Marqués de Sotelo. Previamente, a las 16:00 horas, se celebrará la Bajada de Gloria, donde las escuadras recorrerán el mismo itinerario pero en sentido contrario.

Este año, además, la entrada tendrá la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 —entre ellas Massanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia—, en un gesto de solidaridad y unión.

Cortes de tráfico por moros i cristians 9 d'Octubre. / SD

Manifestaciones 9 d’Octubre

La tarde del 9 d’Octubre, de 18 a 22 horas, están previstas las manifestaciones convocadas por Fundación de Escola Valenciana y por la Coordinadora Obrera Sindical. La primera saldrá desde la plaza de Sant Agustí e irá por Xàtiva, Colón, Cerdán de Tallada y la plaza de Alfons el Magnànim. La segunda irá desde la plaza de Sant Agustí por Xàtiva, Colón, Porta de la Mar, Navarro Reverter hasta la plaza de América.

Cortes de tráfico por manifestación 9 d'Octubre. / SD

Afecciones EMT València

Se pueden consultar los desvíos de las líneas de la EMT previstos para la jornada del 9 d’Octubre en la sección “Última Hora” del web de la EMT, en la App y en las redes sociales.