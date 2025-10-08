DANA Alice en València: fechas, previsiones y posibles impactos con fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales

¿Va a llover mucho durante el puente del 9 d'octubre en València? Ahora mismo es la gran pregunta que se plantea mucha gente, el tiempo va a cambiar y mucho a lo largo de este miércoles. La DANA Alice será un episodio meteorológico de gran impacto para València y su entorno. Con inicio previsto para la tarde del miércoles 8 de octubre y duración hasta el fin de semana, las lluvias intensas y persistentes podrían generar inundaciones locales, afectar infraestructuras y complicar el transporte urbano. Los días jueves y viernes serán los más críticos, con acumulaciones que podrían superar los 100 litros/m² en 12 horas en puntos vulnerables.

AEMET ya ha activado avisos especiales y recomienda seguimiento constante del pronóstico a través de su información oficial en redes sociales. La clave para mitigar daños será la prevención, la coordinación institucional y la responsabilidad ciudadana. En los próximos días, conviene permanecer alerta, evitar riesgos innecesarios y adoptar medidas de seguridad ante la posibilidad de lluvias torrenciales.

¿Cuándo empieza la DANA Alice y hasta cuándo durará?

La previsión pasa porque miércoles por la tarde-noche comenzarán los primeros chubascos, con el pico del episodio entre jueves y viernes, y posibilidad de lluvias residuales durante el fin de semana. Se proyecta que el episodio persistirá hasta el domingo 12 de octubre, con lluvias intermitentes y en algunos momentos persistentes.

Los días más críticos se esperan entre jueves y viernes (9 y 10 de octubre), coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana, con acumulaciones muy intensas en zonas costeras y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. De hecho el Ayuntamiento de València ya prepara alternativas para celebrar su día grande como un vehículo especial para la Senyera durante la procesión cívica.

Aunque la intensidad puede disminuir hacia el fin de semana, la inestabilidad atmosférica puede extenderse y mantener lluvias ocasionales.

Qué dice AEMET y los avisos emitidos

Aunque no se prevé que se alcancen cantidades como las del pasado 29 de octubre, sí serán precipitaciones muy insistentes que han obligado a activar el aviso naranja en el litoral sur de València y el norte de Alicante. El resto de la Comunitat, salvo el interior norte de Castellón, están en alerta amarilla. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha declarado un aviso especial por lluvias “muy fuertes y persistentes” para la zona del Mediterráneo, especialmente la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares.

Previsiones oficiales

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en zonas costeras y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante, especialmente en el entorno del cabo de la Nao .

. Se prevén precipitaciones de hasta 40 litros/m² en una hora y acumulaciones de 80 a 100 litros/m² en 12 horas, e incluso localmente más en periodos cortos (4 horas) en zonas especialmente expuestas.

Imagen de destrozos causados por la DANA / Efe