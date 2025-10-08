First Dates | Abandona a su cita por su mala educación: "No me gustan los calvos"

Prácticamente ni probaron bocado. Eloy y Mercedes no han guardado un buen recuerdo de su primera cita en First Dates. No estaba Carlos Sobera para poner orden y quedó claro que ni Laura Boado ni Matías Roure fueron capaces de evitar el bochorno generalizado.

Todo empezó como siempre, con la entrada de uno y después la de otro. Se piden una bebida y se dirigen a la mesa para empezar a conocerse. Está claro que existe eso que llaman 'amor a primera vista' o 'flechazo'. Tan claro que ni un ejército de arqueros del amor hubieran acertado con esta pareja. No se trata de buscar culpables a la hora de que no cuaje una cita, faltaría más, pero esta vez quedó claro que Mercedes tensó la cuerda de manera que ofendió (con razón) a Eloy.

Es obvio que los gustos son muy particulares y no se puede gustar o disgustar a todo el mundo por igual, pero resulta complicado quedarse impasible ante la intransigencia que mostró Mercedes con el hombre que acudió ilusionado al programa. Ella estuvo de morros desde el primer momento, como si hubiera llegado obligada al restaurante de First Dates. Y, bueno, en realidad quizá sí que llegó obligada por las circunstancias. Las de sus gustos, su carácter, su falta de educación o simplemente que no gusta a los hombres que le gustan a ella. Por lo que sea.

¿Poco pelo contra muchos kilos?

Con el plato principal servido pero no tocado, ella le dijo que se sentía "incómoda" con él porque no le gustaba que fuera "calvo". Ese "no me gustan los calvos" obtuvo la respuesta esperada por parte de Eloy, que se vio atacado sin mayor motivo que no tener pelo en la cabeza: "tú tampoco me gustas, me gustan delgadas". Ella no tenía intención de conocerle, así que él le dijo que entonces tampoco y se marchó hacia la barra. "Me voy, no la soporto. No soporto su mala educación".

Matías les preguntó, pero ella y siguió en sus trece, diciéndole que se sentía incómoda porque no le gustaban los hombres sin pelo (algún trauma tendrá la pobre). Él insistió en que también le gustaban las "mujeres delgadas", pero añadiendo un aplaudido: "no es motivo para no cenar con ella y conocerla". En fin, ella se apresuró a pedir al programa otra cita en el futuro con otro comensal. Pelillos a la mar.

Eloy, asesino condenado

Por cierto, la chica tuvo mucha suerte de mostrar su prejuicios, manías y mala educación, a la par que desmedido ego, ya que el "calvo" resultó ser un asesino que fue condenado por ello posteriormente.