Así evoluciona la DANA Alice: Este viernes sube a alerta roja y mantiene la naranja en la Comunitat Valenciana

La DANA Alice sigue siendo protagonista en la Comunitat Valencia. La AEMET ha anunciado de cara a este viernes nuevas alertas que todavía preocupan más que las que este jueves han llevado a suspender los actos previstos para la celebración del día de la Comunitat Valenciana, así como actividades deportivas como el partido de fútbol de Atlético Levante.

La agencia estatal de meteorología ha activado un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias, a partir de las 10 de la mañana del viernes 10 de octubre. La alerta roja se mantendrá, al menos, hasta la medianoche. Además anuncia para el viernes chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el sur de Valencia y litoral de Alicante.

TEMPORAL VALENCIA: La lluvia deja estas imágenes a su paso por toda la provincia / López.

También ha ampliado también el aviso naranja en Valencia al menos hasta las ocho horas del sábado. Y las lluvias también amenazan la provincia de Castellón, que entrará en aviso naranja el sábado a los 08.00 horas. El viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio de lluvias, con los vientos del nordeste alcanzando su máxima intensidad. Los chubascos más intensos se esperan en Valencia y Alicante, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas.

Un 9 d'Octubre con paraguas

La lluvia ha deslucido por completo los actos festivos de un 9 d'Octubre que este año era espacialmente emotivo para los valencianos a punto de cumplirse un año de la tragedia de la dana. Los incondicionales de la procesión cívica esperaban en la plaza del Ayuntamiento esta mañana con la esperanza de que el desfile de la Real Senyera saliera finalmente, algo que se ha descartado pasadas las 11.00 de la mañana ante la persistente lluvia. Y como en València, son muchos los pueblos que han suspendidos todos los actos festivos previstos para este jueves.