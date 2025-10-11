El temporal inunda las zonas bajas de Cullera
En la mañana del sábado se llegarona registrar lluvias de 40 litros por metro cuadraro en aproximadamente 20 minutos
Las lluvias que trae consigo la DANA Alice han generado una alerta roja en varias zonas del mediterráneo. En otras, por suerte, no pasó de naranja en los peores momentos. Uno de los puntos más afectados en la provincia de Valencia está siendo Cullera. Habituados a sol y playa, las enormes cantidades de agua caída ha llegado a inundar las zonas bajas. Hablamos de más de 40 litros por metro cuadrado en cosa de veinte minutos. Todo un despertar por agua que ha inutilizado varias calles y bajos, según registros locales.
Aemet y la alerta naranja
En cualquier caso y según las previsiones de Aemet, a lo largo de la tarde del sábado se esperan varias horas de mucha intensidad en lo que a lluvias se refiere y está prevista mantener la alerta naranja hasta medianoche, cuando pasará a amarilla.
Este nuevo episodio de precipitaciones torrenciales ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de algunas zonas bajas del municipio ante las lluvias fuertes y repentinas.
Mensaje del alcalde
"Se cumplen las previsiones con lluvias que en algunos momentos son muy intensas produciendo avenidas por las calles alrededor de la montaña. Pedimos precaución y no circular con los vehículos por las calles inundadas, ya que el efecto de onda hace entrar agua en los bajos", escribió Jordi Mayor, alcalde de Cullera, en sus redes sociales.
- David Villa se sincera: 'Me comí algo que no iba conmigo”
- Cuenca y Hermoso, dos centrales por los que suspiró Carlos Corberán
- El diagnóstico de Mosquera sobre la crisis del Valencia
- FC Barcelona 108-102 Valencia Basket, la Euroliga, resultado y resumen del partido
- Íker Córdoba y Cenk Özkacar, la cara y la cruz de los cedidos
- Mamardashvili admite que echa de menos València
- Horario y dónde ver el Barça-Valencia Basket
- Sin recompensa al partidazo taronja en el Palau