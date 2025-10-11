El temporal inunda las zonas bajas de Cullera

Las lluvias que trae consigo la DANA Alice han generado una alerta roja en varias zonas del mediterráneo. En otras, por suerte, no pasó de naranja en los peores momentos. Uno de los puntos más afectados en la provincia de Valencia está siendo Cullera. Habituados a sol y playa, las enormes cantidades de agua caída ha llegado a inundar las zonas bajas. Hablamos de más de 40 litros por metro cuadrado en cosa de veinte minutos. Todo un despertar por agua que ha inutilizado varias calles y bajos, según registros locales.

Aemet y la alerta naranja

En cualquier caso y según las previsiones de Aemet, a lo largo de la tarde del sábado se esperan varias horas de mucha intensidad en lo que a lluvias se refiere y está prevista mantener la alerta naranja hasta medianoche, cuando pasará a amarilla.

Imagen de la dana de Murcia / EFE

Este nuevo episodio de precipitaciones torrenciales ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de algunas zonas bajas del municipio ante las lluvias fuertes y repentinas.

Mensaje del alcalde

"Se cumplen las previsiones con lluvias que en algunos momentos son muy intensas produciendo avenidas por las calles alrededor de la montaña. Pedimos precaución y no circular con los vehículos por las calles inundadas, ya que el efecto de onda hace entrar agua en los bajos", escribió Jordi Mayor, alcalde de Cullera, en sus redes sociales.