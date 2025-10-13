Cómo evitar las estafas telefónicas: Consejos prácticos de la Policía Nacional

En los últimos años, las estafas telefónicas han aumentado de manera alarmante, convirtiéndose en una de las formas más comunes de fraude. Los delincuentes aprovechan la confianza, la desinformación y el miedo de las personas para obtener información personal, datos bancarios o dinero. La Policía Nacional, preocupada por este creciente problema, ha compartido una serie de consejos prácticos a través de las redes sociales para ayudar a la ciudadanía a protegerse.

Las estafas telefónicas representan una amenaza real, pero con precaución y conocimiento es posible evitarlas. Sigue los consejos de la Policía Nacional, mantente informado y desconfía de cualquier comunicación sospechosa. Recuerda que tu seguridad está en tus manos. Si todos actuamos con responsabilidad y colaboramos denunciando estas prácticas, podemos reducir significativamente el impacto de estos delitos.

¿Qué son las estafas telefónicas? Son intentos de fraude realizados a través de llamadas o mensajes de texto. Los estafadores suelen hacerse pasar por representantes de bancos, empresas, instituciones gubernamentales o incluso familiares en apuros para manipular a las víctimas y obtener beneficios económicos. Estas estafas pueden tomar muchas formas, desde ofertas falsas y sorteos hasta amenazas de supuestos adeudos fiscales.

Tipos comunes de estafas telefónicas

La Policía Nacional advierte sobre varios tipos de estafas frecuentes:

Estafas bancarias: Los delincuentes se hacen pasar por empleados de bancos y solicitan datos confidenciales, como números de tarjetas o códigos de verificación, alegando que hay problemas con tu cuenta. Llamadas de secuestro virtual: Los estafadores afirman que tienen a un ser querido retenido y exigen un pago inmediato. Premios falsos: Te informan que ganaste un concurso o sorteo, pero para reclamar el premio debes pagar una tarifa o compartir información personal. Estafas de servicios técnicos: Pretenden ser de empresas tecnológicas como Microsoft y aseguran que tu dispositivo tiene un virus, cobrando por "repararlo". Suplantación de instituciones: Usan nombres de organismos como la Policía, la Seguridad Social o Hacienda para intimidar y obtener dinero o información.

Consejos prácticos para evitar estafas telefónicas

La prevención es clave para protegerse de los estafadores. Siguiendo estas recomendaciones de la Policía Nacional, puedes reducir significativamente el riesgo de ser víctima. Desconfía de las llamadas inesperadas. Si recibes una llamada de un número desconocido o de alguien que no esperabas, mantén la guardia alta. No compartas información personal ni financiera, aunque el interlocutor parezca convincente.

Identificar una estafa telefónica no siempre es sencillo, pero hay signos comunes que pueden ayudarte. / David Castro

No compartas datos sensibles, de hecho ninguna entidad seria te pedirá contraseñas, códigos PIN o datos bancarios por teléfono. Si alguien lo hace, es una señal clara de fraude. Siempre verifica la identidad del llamantes, si alguien se identifica como representante de una empresa o institución, cuelga la llamada y busca el número oficial en su sitio web para corroborar la información.

Bloquea números sospechosos. Si recibes llamadas reiteradas de un mismo número sospechoso, bloquéalo en tu teléfono. Muchos dispositivos modernos ofrecen opciones para bloquear y reportar spam. Y no hagas pagos inmediatos. Nunca transfieras dinero ni realices pagos a desconocidos, especialmente si te piden utilizar métodos de pago poco convencionales como tarjetas regalo o criptomonedas.