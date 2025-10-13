Dos rayos impactan en conocidos barrios de Valencia
En medio de la tormenta, en la zona de Jesús han caído dos rayos de gran envergadura
El territorio valenciano se encuentra ahora mismo en plena alerta por lluvias. Con la AEMET declarando alertas roja y naranja a lo largo de esta mañana de lunes, las tempestas están causando estragos en muchas localidades.
No está siendo tan extrema la situación en la ciudad de Valencia, que sí ha sufrido algún tramo de intensas descargas de agua y una tormenta eléctrica que ha dejado relámpagos verdaderamente estruendosos.
Rayos en Jesús
En el centro, de hecho, se han registrado algunos rayos muy fuertes que han llegado incluso a impactar con el suelo en la zona de Jesús, tal y como ha informado en 'X' la AEMET de la Comunitat Valenciana.
Máxima precaución
Los rayos son algunos de los peligros asociados a los temporales de los últimos días, por lo que las autoridades están mandando avisos constantes de precaución a sus ciudadanos con todo tipo de actividad y desplazamientos.
En algunas localidades del litoral sur valenciano, de hecho, se han mandado las alertas telefónicas por la situación de alerta roja que se ha decretado y que está azotando pueblos y carreteras.
