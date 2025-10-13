¿Dardo de Marta Díaz a Sergio Reguilón?

Marta Díaz es una importante influencer, ya que tiene 3,5 millones de seguidores. En 2019 empezó su relación sentimental con Sergio Reguilón, por entonces prometedor lateral del Real Madrid. Para 2020, el futbolista internacional reconoció abiertamente la relación con la joven, que ya era conocida en el mundillo de las redes sociales. Vamos, que hasta visitó La Resistencia, el programa que tenía Broncano en Movistar.

Pues bien, la pareja rompió definitivamente en 2024. Él, por cierto, lleva ya un tiempo saliendo con Clara Ranz. Según diversos medios, Reguilón y Díaz no tienen ningún tipo de relación en la actualidad. Aunque ahora la influencer, a saber el motivo real, ha querido poner la sombra sobre el futbolista. Básicamente, le acusa de ver sus historias públicas. Ejem. A ver, que Reguilón tiene mucho tiempo libre es evidente, ya que se encuentra sin equipo desde verano, claro que antes hacía poco más que entrenar.

Sergio Reguilón durante un partido del Tottenham / EFE

Todo este revuelo comenzó a raíz de unas declaraciones de la creadora de contenido que no pasaron desapercibidas para Javi Hoyos: "¿Marta Díaz insinúa que Sergio Reguilón le sigue viendo las historias? Marta Díaz durante un directo ha hecho una crítica, en plan de ‘hay gente que no entiendo que siga viendo mis historias’, y ha dado pistas de a quién se podía referir".

Marta Díaz genera y aprovecha la confusión

"Ella quería dejar claro que no son chicas, porque si no lo que se nos habría venido a la mente rápidamente es Lola Lolita, ha dicho que son chicos, entonces entendemos que igual se refiere a ex suyos. ¿Se referirá a Sergio Reguilón?", dijo Hoyos. Lo que está claro es que a Marta Díaz le vino de perlas su relación con el futbolista en sus inicios, su nudo y su desenlace. No sabemos si él se acuerda de ella, pero queda claro que ella, de él, sí. Y lo sigue usando mediáticamente.