Vuelve la alerta roja a València por riesgo de inundación

València vuelve a estar en alerta roja. La Consellería de Emergencias de la Generalitat Valenciana acaba de emitir un nuevo mensaje de EsAlert a todos los móviles que se encuentran en antenas del litoral sur de Valencia por fuertes precipitaciones, ha sonado a las 12:45 horas. Advierte de que el fenómeno está en curso y durará hasta las 15:00 horas y avisa de que si estás en zona inundable subas a zonas altas de viviendas y evitar cauces, barrancos y zonas inundables.

Aemet ha activado poco después de las 12 horas el riesgo máximo por lluvias torrenciales después de que la dana Alice haya dejado en Gandia precipitaciones de 100 l/m2 en apenas una hora.

El aviso rojo está activo desde las 12 hasta las 14:59 horas, y a partir de esa hora se mantiene al aviso naranja hasta medianoche por lluvias de 60 mm/hora en una hora en el litoral norte de Alicante y de Valencia y de 40 l/m2 por hora en el litoral norte de Alicante y todo el litoral de Valencia y Castellón.

Después de Alice sigue el temporal

La Comunitat sufre las consecuencias que provoca la meteorología adversa del otoño. Cuando parecía que la región se despedía de la dana Alice, un nuevo episodio de alerta naranja amenaza todo el frente litoral valenciano. Durante el fin de semana y también este lunes son habituales las imágenes de calles anegadas, carreteras cortadas o redes ferroviarias con retrasos e incluso cancelaciones. A este respecto, la Generalitat ha informado que han recibido 400 incidencias en la red de transporte de la región a causa de las fuertes lluvias.