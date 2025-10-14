Llega a València el dinosaurio más grande del mundo

¿Eres amante de los dinosaurios? ¿Buscas plan para el fin de semana en València? CaixaForum Valencia arranca nueva temporada de exposiciones inaugurando el próximo jueves 16 de octubre de 2025 la esperada muestra 'Dinosaurios de la Patagonia', que podrá visitarse desde el viernes 17 de octubre de 2025 hasta el 1 de marzo de 2026. Ideada por el Museo Egidio Feruglio de Trelew (Argentina), ofrece una oportunidad única para sumergirse en el fascinante mundo de los dinosaurios que habitaron el hemisferio sur. Tus entradas, a 6 euros.

No es una exposición de dinosaurios más. Es una inmersión profunda en el trabajo paleontológico que conlleva leer los secretos de las rocas. Para complementar la visita a esta nueva exposición, el centro cultural ha organizado, además, un completo programa de actividades paralelas con talleres, visitas guiadas, conferencias y cine para todos los públicos.

La estrella es Patagotitan mayorum

La historia de la Tierra está escrita en las rocas, y los paleontólogos pasan gran parte de sus vidas aprendiendo a leer estas historias del pasado natural del planeta. Los días intensos en las campañas paleontológicas están llenos de desafíos, emociones y descubrimientos. Pero, cuando cae el sol, el equipo se reúne alrededor de la hoguera para tener una comida reconfortante, charlar o revisar las notas y las fotos tomadas ese día. A veces incluso celebran con emoción algún gran descubrimiento.

'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que nos descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que nos presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud. Un titán de la Patagonia que no dejará indiferente a nadie.

Dinosaurios del fin del mundo

Situada en el extremo sur de Sudamérica, la Patagonia ha proporcionado el mejor registro de dinosaurios de todo el hemisferio sur. Los dinosaurios patagónicos son la primera prueba de que las familias de dinosaurios no estaban distribuidas uniformemente por todo el planeta y de que algunos linajes evolucionaron y prosperaron en los continentes australes, y eran completamente diferentes de los dinosaurios del norte conocidos, como los procedentes de Estados Unidos, Europa y Asia.

Dinosaurios en Patagonia. / SD

Gracias a la paleontología, vemos y comprendemos la historia antigua de nuestro planeta y de las formas de vida que lo habitaron. Pero lo más importante es que las personas expertas en paleontología pueden realizar un seguimiento detallado de la biodiversidad del planeta, observar patrones recurrentes a lo largo de los milenios y establecer causas y efectos de una forma que no tiene parangón.