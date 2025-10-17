'Punt a punt': l’agenda esportiva del cap de setmana en À Punt Ràdio
L’equip de Luis Urrutia retransmetrà en directe el Villarreal-Betis, Elx-Athletic, Llevant - Rayo Vallecano i Alabés-València
En Eurolliga, hui a les 19:00 h s’enfronten el Mònaco i el Valencià Basket i dijous tindrem doblet des d’Hongria i Milà
El programa esportiu d’À Punt Ràdio ha preparat un menú ben especial per a un cap de setmana intens que comença hui mateix, a les 19:00 h, amb el partit de la cinquena jornada de l'Eurolliga, el Mònaco - València Basket, narrat per Salva Gomis i Nacho Rodilla.
Demà dissabte, el programa començarà a les 12:00 h en directe des de La Ceràmica amb un duel de primera: elVillarreal-Betis. En Segona Divisió, retransmetrem el partit de primera federació de l’Hércules i el Villarreal B, així com els partits de tercera LlevantB - Roda i Villarreal C - Bunyol. A més, des de la Nucia, viurem el critèrium internacional de ciclisme a partir de les 18:30 h.
Este diumenge, l’equip de Punt a punt oferirà més de dotze hores de ràdio esportiva i encetarà el migdia amb els dos grans partits de primera divisió: des del Martínez Valero, l’Elx - Athletic de Bilbao, i des del Ciutat de València, el Llevant - Rayo Vallecano. En Segona Divisió, Castelló-Albacete. També ocuparan part de la programació el partit del València Basket a Lleida, el futbol regional, el poliesportiu i la pilota valenciana.
El València, dilluns
Com avanç de la pròxima setmana, el dilluns 20 d’octubre, des de les 20:00 h, Punt a punt retransmetrà el partit que tanca la jornada nou de lliga en primera divisió: l’Alabés-València, una prova de foc per a l'equip de Mestalla després de la derrota contra l’Oviedo. Amb els comentaris de Luis Urrutia, Fernando Gómez, Juanjo Rodri i Carlos Egea gaudirem de la prèvia, el partit i tots els protagonistes.
El dimarts 21 d’octubre, la Champions League es juga i s’escolta enPunt a punt. L’equip de Guardiola arriba per a enfrontar-se als de Marcelino, i ho viurem en directe des de l'estadi de la Ceràmica, on el Villarreal s’enfronta al Manchester City.Des de les 20:00 h, la Lliga de Campions estarà disponible amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea.
Finalment, el dijous 23 tindrem doble ració d'Eurolliga. La cita comença a les 18:00 h amb el millor bàsquet continental des d’Hongria:DVTK - València Basket femení, amb la narració de Samuel Borja i els comentaris de Maria Pina. Des d'Itàlia, viurem l’Olimpia Milano - València Basket amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Nacho Rodilla. Este dijous, el millor bàsquet d'Europa es juga en À Punt Ràdio.
