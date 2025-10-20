Cambio de hora de invierno: ¿Cuándo es? ¿Duermes una hora más o menos?

El cambio de hora de invierno es una práctica que se lleva a cabo en muchos países del mundo con el fin de aprovechar mejor las horas de luz natural durante los meses de invierno. Este ajuste en los relojes consiste en retrasar una hora, lo que significa que cuando llega la fecha indicada, los relojes deben moverse hacia atrás para que las personas puedan disfrutar de más luz natural durante las mañanas.

¿Qué ocurre durante el cambio de hora de invierno?

El cambio de hora de invierno implica que a las 3:00 de la madrugada del domingo, los relojes deben atrasarse una hora, volviendo a marcar las 2:00. Este ajuste significa que esa noche las personas duermen una hora más, ya que el día tendrá 25 horas en lugar de las 24 habituales. Esta modificación se realiza como parte de una medida que, históricamente, se introdujo para ahorrar energía durante los meses en los que hay menos horas de luz natural.

El cambio de hora en invierno también tiene un impacto en la rutina diaria de muchas personas, ya que los días parecerán más cortos. Anochecerá más temprano, lo que puede afectar actividades que dependen de la luz diurna. Sin embargo, a pesar de que oscurecerá antes, los beneficios de tener más luz por la mañana pueden ser evidentes en el bienestar de muchas personas, especialmente aquellas que inician sus jornadas temprano. En España y en la mayor parte de Europa, este cambio se realiza la madrugada del último domingo de octubre. En 2025, la fecha del cambio de hora es el domingo 26 de octubre.

¿Por qué se realiza el cambio de hora?

La práctica del cambio de hora se originó como una medida para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía. La idea es que, al adelantar o atrasar una hora el reloj, se puede reducir la necesidad de usar iluminación artificial durante las horas en las que hay luz solar disponible. El cambio de hora de invierno, en particular, se implementa para maximizar las horas de luz natural durante la mañana, ya que los días son más cortos en esta época del año.

La primera vez que se aplicó un cambio de hora fue durante la Primera Guerra Mundial, cuando los países europeos, que sufrían escasez de carbón, buscaron una manera de ahorrar energía. A lo largo del tiempo, la práctica ha sido adoptada en varios países de todo el mundo, aunque no todos lo hacen de la misma manera. En Europa, por ejemplo, tanto el horario de verano como el de invierno se aplican de manera uniforme en todos los países miembros de la Unión Europea, siguiendo una normativa común.

¿Se duerme una hora más o menos?

Durante el cambio de hora de invierno, la respuesta a la pregunta de si dormimos una hora más o menos es sencilla: dormimos una hora más. Esto se debe a que, al retrasar los relojes una hora, el día gana una hora adicional. Si estás durmiendo cuando se produce el cambio, a las 3:00 de la madrugada tu reloj volverá a marcar las 2:00, lo que significa que tienes una hora más para descansar.

Este año, el cambio de hora de invierno se producirá la madrugada del domingo 27 de octubre, ofreciendo una hora adicional de sueño. / SD

Este es el aspecto del cambio de hora de invierno que muchas personas ven como positivo, ya que el ajuste permite disfrutar de una noche más larga de sueño. Sin embargo, el cuerpo también necesita adaptarse a este cambio, y aunque puede parecer beneficioso tener más tiempo para descansar, algunas personas pueden experimentar dificultades para ajustarse al nuevo horario en los días siguientes.