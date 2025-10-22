Los días más baratos para comprar vuelos: aprovecha las ofertas

Si estás pensando en escaparte antes de fin de año, octubre es el mejor mes para comprar vuelos baratos. Los Cyber Days España 2025, que se celebran del 27 al 30 de octubre, llegan justo antes de la temporada alta navideña, lo que los convierte en la oportunidad ideal para reservar con antelación y ahorrar. Viajar más por menos es posible si sabes cuándo comprar vuelos baratos. Muchas personas creen que los precios de los billetes de avión son aleatorios, pero la realidad es que hay patrones, temporadas y días específicos en los que las aerolíneas lanzan sus mejores tarifas.

¿Cuáles son los días más baratos para comprar vuelos?

Diversos estudios realizados por buscadores como Skyscanner, Kayak o Google Flights coinciden: los martes y miércoles son los mejores días para comprar vuelos baratos. Durante esos días, las aerolíneas suelen ajustar sus precios después del fin de semana, buscando llenar los asientos que no se han vendido.

Martes por la noche y miércoles por la mañana : son los momentos en los que más bajan las tarifas.

: son los momentos en los que más bajan las tarifas. Evita comprar los viernes o domingos , ya que es cuando la demanda es mayor y los precios tienden a subir.

, ya que es cuando la demanda es mayor y los precios tienden a subir. En cuanto a los días más económicos para volar, suelen ser los martes, miércoles y sábados.

Planificar tu viaje alrededor de estos días puede marcar una gran diferencia en el precio final de tu billete. Además del día, la hora en la que realizas la búsqueda también puede influir en el precio. Los expertos recomiendan buscar entre las 22:00 y la 01:00, cuando el tráfico en las webs de viajes es menor y las aerolíneas actualizan sus tarifas. vita hacerlo en horario laboral o por la tarde, cuando más usuarios están activos.

Otra estrategia es limpiar las cookies o usar el modo incógnito del navegador, ya que algunos sitios podrían mostrar precios más altos si detectan que has buscado el mismo vuelo varias veces.

Cyber Days España 2025: las mejores fechas para encontrar chollos

Los Cyber Days se celebran este año del 27 al 30 de octubre, y representan una de las mayores oportunidades del año para encontrar vuelos baratos desde España. Durante estos días, las principales aerolíneas y agencias online —como Iberia, Ryanair, Vueling, Air Europa, eDreams, Kiwi, Skyscanner o Expedia— lanzan descuentos exclusivos en vuelos, hoteles y paquetes vacacionales.

¿Qué tipo de ofertas puedes esperar? Desde vuelos nacionales desde 9 euros por trayecto, escapadas europeas desde 19 euros, descuentos del 30% al 60% en vuelos intercontinentales, hasta promociones 2x1 o con equipaje gratuito en aerolíneas seleccionadas. Además, algunos bancos y tarjetas ofrecen cashback o puntos extra durante los Cyber Days, lo que te permite ahorrar aún más si pagas con el medio de pago adecuado.

La hora en la que realizas la búsqueda también puede influir en el precio. / SD

Los destinos más buscados

Según las tendencias de búsqueda de los últimos años, los destinos más populares durante los Cyber Days en España son:

Londres, París, Roma y Ámsterdam , ideales para escapadas europeas de fin de semana.

, ideales para escapadas europeas de fin de semana. Nueva York, Miami y Cancún , entre los destinos internacionales más deseados.

, entre los destinos internacionales más deseados. Marrakech, Estambul y Atenas , por su excelente relación calidad-precio.

, por su excelente relación calidad-precio. Islas Canarias y Baleares, para quienes prefieren quedarse dentro del país y disfrutar del sol todo el año.

Estas ciudades suelen tener una gran cantidad de vuelos directos desde España, lo que facilita encontrar buenas ofertas.