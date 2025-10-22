Valencia se rinde a la Women Padel Oysho en un entorno de ensueño
Saúl Carrasco
Del 16 al 19 de octubre, la Women Padel Oysho aterrizó por primera vez en Calderona Wellness (Valencia) para celebrar la penúltima prueba de la temporada, y el resultado no pudo ser mejor.
El club, rodeado de naturaleza y con unas instalaciones espectaculares, se convirtió en el escenario perfecto para cuatro días de deporte, energía y buen ambiente entre casi 200 jugadoras y numeroso público asistente que llenó las gradas durante todo el fin de semana.
Desde el primer día se respiró esa mezcla única de competición, amistad y bienestar que caracteriza al circuito líder de pádel amateur femenino en España. Cada edición de la WPO es diferente, pero todas comparten la misma esencia: mujeres disfrutando del deporte, del entorno y de una comunidad que no deja de crecer.
El welcome pack, con una camiseta técnica Oysho de diseño exclusivo, volvió a conquistar a todas las participantes. Además, la zona de recuperación y cuidado físico reafirmó uno de los valores clave del circuito: la importancia de cuidarse, escucharse y disfrutar del pádel sin olvidar el bienestar personal.
El viernes por la tarde se vivió uno de los momentos más especiales del fin de semana con una degustación de gintonics amenizada por un DJ en directo, creando un ambiente espectacular que se prolongó hasta la noche.
Ni siquiera la lluvia, que visitó el torneo en algunos momentos, logró frenar el ritmo ni el entusiasmo de las jugadoras, que siguieron compitiendo y disfrutando con la mejor actitud.
Ganadoras Valencia 2025
5ª categoría
- Campeonas: Amparo Navarro – Paz Quilis
- Finalistas: Irene Perona – Ana Rubio
4ª categoría Revés
- Campeonas: Candela Segarra – Nayade Tortosa
- Finalistas: Violeta Cuerda – Ángela Feliu
4ª categoría Drive
- Campeonas: Amparo Domínguez – María José Romero
- Finalistas: Ana Heredia – Teresa Fernández
3ª categoría
- Campeonas: Gema López – Leticia Mata
- Finalistas: Ana Dolz – Sandra Talaya
2ª categoría
- Campeonas: Ana Sarría – Sofía Andújar
- Finalistas: Raquel Montes – Pilar Crespo
El estreno de Calderona Wellness ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada: un club espectacular que ha enamorado tanto a la organización como a las jugadoras, con un ambiente vibrante dentro y fuera de la pista.
Con esta cita, el circuito Women Padel Oysho encara su recta final, que cerrará del 6 al 9 de noviembre en Bilbao, en las pistas de PadelBai, donde se celebrará la última prueba de la temporada 2025.
