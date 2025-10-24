¡Se acabaron las largas colas en Disneyland Paris!: conoce a los personajes sin horas de espera

Conocer pequeño trucos antes de viajar a Disneyland Paris es fundamental. Visitar un parque de la familia Disney es un sueño para muchos, sobre todo cuando se trata de conocer a tus personajes favoritos de cerca. Sin embargo, uno de los ‘pero’ habituales ha sido: "¿Cuánto voy a tener que esperar?". ¿Y si te digo que ese problema ya tiene solución? En Disneyland Paris han implementado un sistema de cola virtual desde hace unos meses que facilita muchísimo este tipo de encuentros. ¿Cómo funciona? ¿cuáles son los horarios? ¿cómo reservar a través de la app? ¿qué personajes puedes solicitar? ¿qué consejos te pueden ayudar para aprovecharlo al máximo? Todas las respuestas puedes leerlas aquí y así disfrutar al máximo de tu experiencia en Disneyland Paris.

Con la app puedes reservar encuentros con personajes como Stitch, Mickey Mouse, héroes de Star Wars, princesas y más, seleccionando un momento de regreso que se ajuste a tu visita. Solo tienes que estar dentro del parque, usar la app, estar atento al horario de apertura de la reserva y aprovechar al máximo ese tiempo libre extra para disfrutar el resto del parque.

¿En qué consiste la cola virtual?

La cola virtual es un sistema digital de reserva de turno que permite reservar un espacio para conocer a un personaje —o más— sin tener que hacer la tradicional fila física que puede alargarse 60 o más minutos. En lugar de eso, reservas vía la app oficial, recibes una hora estimada y te dedicas a disfrutar del parque hasta tu turno. La ventaja: más tiempo para otras atracciones, menos estrés y más magia sin esperar. Según la guía sobre este sistema en Disneyland Paris: “te permite reservar a través de la app tu turno para un encuentro de personajes en determinados momentos del día, sin tener que hacer una fila interminable”.

Conocer a las princesas es una de las experiencias más demandadas en Disney. / SD

Los horarios pueden variar, pero suelen existir dos lanzamientos diarios de espacios para la cola virtual. En el caso de Disneyland Paris, por ejemplo:

Primera apertura alrededor de las 09:45 h .

. Segunda apertura alrededor de las 14:00 h.

¿Cómo funciona el sistema de reserva por la aplicación?

Aquí tienes los pasos básicos para usar la cola virtual en Disneyland Paris:

Descarga y registra la app oficial del parque (Disneyland Paris App) con tu cuenta y vincula previamente los tickets o el pase anual.

del parque (Disneyland Paris App) con tu cuenta y vincula previamente los tickets o el pase anual. Entra al parque : debes haber ingresado al parque el día que vas a usar la reserva para que el sistema te permita participar.

: debes haber ingresado al parque el día que vas a usar la reserva para que el sistema te permita participar. En la app, busca la sección “Personajes” o “Meet & Greet”/“Encuentros de Personajes”. Allí verás qué personajes tienen disponible el sistema de cola virtual.

Cuando se abra la ventana de reserva (en el momento del día) pulsa “Unirse a la cola virtual” o “Join Virtual Queue”. Selecciona tu grupo (máximo 6 personas) y confirma.

(en el momento del día) pulsa “Unirse a la cola virtual” o “Join Virtual Queue”. Selecciona tu grupo (máximo 6 personas) y confirma. Una vez dentro, recibirás una hora aproximada de retorno. La app te notificará cuando te toque ir al encuentro. En ese momento, acude al punto indicado y presenta el código o confirmación.

Después de completar ese encuentro, podrás —siempre que haya disponibilidad— reservar otro turno para un personaje diferente (pero solo uno a la vez).

El nuevo sistema de cola virtual ya se aplica a varios encuentros muy populares como Stitch — en Discoveryland, Mickey Mouse — en Meet Mickey Mouse en Fantasyland, encuentro de personajes de la saga Star Wars — en Starport (Discoveryland), princesas de Disney en el Princess Pavilion y para Olaf en Animation Celebration.

Ten en cuenta que cada personaje tiene su propia ubicación y horario, y la disponibilidad puede agotarse muy rápido (especialmente para los más solicitados). En foros se comenta que 'los huecos desaparecen en pocos segundos'cuando el sistema abre.