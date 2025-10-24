'Punt a punt': l’agenda esportiva del cap de setmana en À Punt Ràdio
El programa esportiu d'À Punt Ràdio estarà amb el derbi València-Vila-real i l'Espanyol-Elx el dissabte a partir de les 12 h del migdia
L'equip de Luis Urrutia també serà als carrers de València per a seguir de prop la Mitjana Marató del diumenge des de les 8 h del matí
Burjassot, divendres 24 d'octubre de 2025. Este és el menú esportiu del cap de setmana del programa esportiu 'Punt a punt'. Este dissabte, des de les 12 h del migdia, 'Punt a punt' estarà en directe amb el derbi de primera divisió des de Mestalla, el València-Vila-real, i amb l'Espanyol-Elx. A més, tot el futbol regional i el poliesportiu, amb el partit destacat entre Carpesa i Giner de los Ríos en hoquei herba. Handbol, voleibol i waterpolo tampoc faltaran en el programa. El programa esportiu d'À Punt Ràdio estarà amb el derbi València-Vila-real i l'Espanyol-Elx el dissabte a partir de les 12 h del migdia. L'equip de Luis Urrutia també serà als carrers de València per a seguir de prop la Mitjana Marató del diumenge des de les 8 h del matí.
Este diumenge, des de les 8 h del matí, 'Punt a punt' retransmetrà en directe la Mitjana Marató de València. Continuarà amb tot el futbol de la jornada amb atenció especial al partit Mallorca-Llevant de primera divisió i a l'Almería- Castelló de segona. A més, un clàssic del bàsquet espanyol, en directe des del Roig Arena: València-Joventut a les 18 h. El programa de Luís Urrutia també oferirà el més destacat de la pilota valenciana, de l'handbol i el dol de la màxima categoria del tenis de taula espanyol entre l'Alacant i el Hortitec Alzira.
Copa del Rei i València Basket
La cobertura esportiva del programa continuarà el dimarts 28 d'octubre amb els partits de la Copa del Rei des de les 19 h de la vesprada. Serà el debut del València en el torneig del KO enfront del Maracena de Granada a les 20 h i, en directe des de Vila-real, el Roda-Granada a les 20 h. El programa continuarà amb el partit de l'Eurolliga, amb el València Basket-Fenerbahçe des del Roig Arena a les 21 h. Este dimecres, des de les 21 h, continuarà la Copa del Rei amb els partits Lucena-Vila-real, Els Garres-Elx, Jaén-Eldense i Torrent-Joventut Torremolinos.
A més, l'Eurolliga femenina, la jornada d'handbol femení i d'hoquei patines. El programa del dijous 30 d'octubre començarà a les 18.30 h. En les eliminatòries de la Copa del Rei a partit únic, en directe des dels Arcs, Orihuela-Llevant, i des de Lebrija, Antonià-Castelló. A més, nova jornada de l'Eurolliga en el Roig Arena amb el partit València-Dubái.
