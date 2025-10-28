La Isla de las Tentaciones vuelve a Telecinco: ya hay fechas y horarios

El liderato de audiencias que tuvo en el pasado Telecinco ya es eso: cosa del pasado. Desde que apostaran todo a la carta de la telebasura y lanzaran un órdago a la audiencia con la emisión de la polémica docuserie de Rocío Carrasco y todo lo que conllevó, el share les abandonó de golpe y porrazo. Hasta un buque insignia como Sálvame se fue a pique y sólo las mañanas de Ana Rosa mantuvieron vivo a una cadena que perdía tanta credibilidad como entretenimiento.

Ahora toca remontar, aunque Antena 3 manda por mucho y La1 sigue en segunda posición. Los clásicos, que nunca fallan, pueden suponer un respiro este final de año. Y aquí no puede faltar La Isla de las Tentaciones, que regresa a Telecinco más pronto que tarde.

Es habitual que la cadena mayor de Mediaset solape varias apuestas. Que si Gran Hermano, que si La Granja de los Famosos, que si Supervivientes o ahora La Isla de las Tentaciones. Sí, ese programa que genera gran audiencia a muy bajo coste y en el que se muestran a una serie de maromos y chonis que rebosan de hormonas, looks horteras y tácticas de ligoteo que harían revolverse en la tumba a aquellos figurines que rozaban el ridículo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Y eso es mucho decir. Todo ello, eso sí, cargado de trolas y cuernos forzados.

Montoya en 'Supervivientes 2025' / TELECINCO

¿Cuándo se emite La Isla de las Tentaciones 9?

Hace tiempo que se terminó de grabar e incluso montar la novena edición de La Isla de las Tentaciones. La última, recordemos, se emitió entre enero y marzo de este mismo año. Ahora, la legión de fans del programa, no tendrán que esperar tanto para deleitarse con el programa que presenta Sandra Barneda. Ni mucho menos. De hecho, ya pueden ir preparándose porque la nueva temporada arranca el lunes 3 de noviembre. Y lo hará a las 21:45 horas. Eso sí, la novedad es que los martes y miércoles, a la misma hora, ofrecerán un Access.

Jorge Javier Vázquez y Montoya, el exconcursante más mediático, ya han comenzado a promocionar el regreso del reality en 'Supervivientes: All Stars', con quienes compartirán parrilla. En pocas semanas arranca la aventura en la que hay más cuernos que en un encierro de Sanfermines.

Un exconcursante regresa como tentador

Casi siempre se tira de caras conocidas para reavivar el programa, aunque últimamente llegan antes de lo previsto. Aunque todavía no se conocen todos los participantes, ya es sabido (y promocionado), que Ismael Nicolás será de la partida. Debemos remontarnos a la primera edición, hace ya cinco años y nos enfocamos en la pareja que formó con Andrea. Sí, la misma Andrea que regresó tiempo después con Montoya y al que también le puso la cornamenta. El caso es que Ismael regresa como tentador: "Tengo ganas de soltarme, de disfrutar y de divertirme. Estoy muy ilusionado de estar aquí... El problema lo van a tener los chicos cuando me vean aparecer por allí, porque creo que nadie se lo espera". Pues no, seguro que nadie se lo espera porque difícilmente alguien le tendrá en mente.

Ismael y Andrea, de 'La isla de las tentaciones 1' / Telecinco

El martes 28 de octubre se podrá ver en Mediaset Infinity la segunda y última entrega de Rumbo a La isla de las tentaciones, programa que presenta en detalle a las cinco parejas participantes y ofrecerá un avance de los momentos que marcarán la edición.

Disfrutemos del espectáculo...