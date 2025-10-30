Se cumplen 10 años del mítico “¿Qué es Halloween?” de Alfredo Duro en El Chiringuito

Han pasado ya diez años desde que Alfredo Duro pronunciara una de las frases más icónicas de la televisión deportiva española: “¿Qué es Halloween?”. Fue el 31 de octubre de 2015, en una de las emisiones más recordadas de El Chiringuito de Jugones, cuando el tertuliano madrileño, visiblemente indignado, se preguntó aquello tras la polémica celebración del FC Barcelona en Getafe.

El origen de una frase legendaria

Aquella noche, el Barça acababa de vencer 0-2 al Getafe, pero la victoria quedó eclipsada por un episodio que hizo historia. Neymar, Piqué, Luis Suárez, Jordi Alba y Bartra irrumpieron disfrazados en la sala de prensa mientras un jugador rival atendía a los medios. El gesto fue interpretado como una falta de respeto, y el debate estalló en los programas deportivos.

En El Chiringuito, Alfredo Duro, ataviado con la camiseta del Getafe, se convirtió en el protagonista involuntario de la velada al repetir, entre la confusión y el enfado: “¿Qué es Halloween?”. La escena, convertida en viral, quedó grabada en la memoria colectiva de los aficionados al fútbol y en la historia del propio programa.

“Josep, no puedes permitir esto, tío”

Tras su famosa frase, el debate se caldeó. Duro, visiblemente enfadado, se levantó de su asiento y comenzó a exclamar: "¿Pero qué locura es esta, por Dios?", “¡Josep, no puedes permitir esto, tío, no puedes!”. Josep Pedrerol intentó calmar la situación con ironía, respondiéndole: “¿Vas a llorar, Duro? Estás a punto de llorar…”. La escena se convirtió en un momento icónico, mezcla de tensión, humor y espontaneidad, que rápidamente se hizo viral en redes.

Diez años después, una broma que sigue viva

Hoy, una década después, el propio Duro sigue recordando con humor aquella noche. En la última emisión de Halloween, el periodista volvió a repetir su célebre frase entre risas: “Pues eso es lo que digo yo, ¿qué es Halloween? Algo debe ser, porque todos los años me lo preguntan...”.

El episodio, nacido de un momento de tensión y desconcierto, ha acabado por transformarse en un símbolo del espíritu más espontáneo y viral de El Chiringuito. Diez años después, “¿Qué es Halloween?” sigue siendo una de las frases más repetidas y queridas por los seguidores del programa.