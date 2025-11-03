Carlos Mazón dimite

Carlos Mazón deja de ser President. El líder del PP en la Comunitat ha anunciado este lunes su dimisión, pero seguirá manteniendo su escaño como diputado por el momento. Además, no tiene previsto convocar elecciones anticipadas.

La reunión que mantuvo este domingo Mazón con Feijóo podría haber acelerado una dimisión que parecía ser cuestión de tiempo. Desde el patio gótico del Palau de la Generalitat y escoltado por sus consellers en primera fila, Mazón ha admitido sus "errores" durante el día de la DANA y ha comunicado su decisión de dimitir como 'president'. "Ya no puedo más", ha indicado Mazón al tiempo que ha añadido que por voluntad personal "habría dimitido hace tiempo" porque "ha habido momentos insoportables, para mí y sobre todo para mi familia".

Pide apoyo a Vox

Sin mencionar a Susana Camarero, hasta ahora vicepresidenta de la Generalitat y consellera Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, dio unas pinceladas sobre el futuro próximo. "Sé que el futuro president será capaz de seguir con la reconstrucción, y quizás mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con esta tarea", ha señalado Mazón al tiempo que ha apelado a la "mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha", en referencia a Vox, de quien necesita el apoyo para nombrar a un nuevo president del que no ha dicho el nombre. "Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare, apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo president de la Generalitat", ha indicado.

Carlos Mazón y Susana Camarero / Archivo

Apunta al Gobierno

"Tuve que haber cancelado mi agenda" dijo Mazón en un momento dado, añadiendo que ya pidió perdón por errores que le acompañarán "toda la vida". "He pedido perdón, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba", aseguró haciendo hincapié en una de las cuestiones clave de lo ocurrido durante la DANA y posterior riada.

"El ruido que hay alrededor de mi persona, es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno ante la información errónea de ese día, la falta de ayuda de los días posteriores y la pésima reconstrucción", añadió.