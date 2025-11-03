Se cumplen 6 años de la canción más viral de El Chiringuito de Jugones

Han pasado seis años desde que El Chiringuito de Jugones vivió uno de sus momentos más icónicos. Fue cuando Juan Pablo Nguema, un joven músico, apareció en el plató invitado por Pipi Estrada para interpretar una versión muy especial de su canción “Somos familia”. Lo que empezó como un homenaje a los equipos de Aragón —Real Zaragoza, SD Huesca o SD Tarazona, entre otros— terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que trascendió las fronteras del programa. La canción fue adaptada a los participantes del programa.

Aquella noche, el estudio del Chiringuito se transformó en una fiesta improvisada. Los tertulianos, entre risas y aplausos, corearon el estribillo mientras Pedrerol no podía ocultar su sorpresa. La naturalidad y la energía de Nguema, unidas al mensaje positivo de su tema, hicieron que el momento se convirtiera en uno de los vídeos más compartidos en redes sociales del programa.

De Aragón al plató de Pedrerol

El origen de la canción se remonta a los años anteriores, cuando Nguema componía temas dedicados al fútbol regional aragonés. “Somos familia” nació como un canto a la unión entre aficiones rivales, destacando valores como el respeto y la pasión por el deporte. El salto a la televisión nacional se produjo gracias a Pipi Estrada, que descubrió al artista y decidió llevarlo al plató de El Chiringuito para darle visibilidad.

Un fenómeno que aún resuena en redes

Con el paso de los años, el vídeo de la actuación sigue siendo recordado y compartido por los seguidores del programa. En plataformas como X (antes Twitter) o TikTok, los fragmentos del momento acumulan miles de reproducciones y comentarios. Muchos lo consideran uno de los momentos más “puros” y divertidos de la historia reciente del formato.

Seis años después, “Somos familia” sigue siendo más que una simple canción: es un símbolo del espíritu que caracteriza al programa de Pedrerol, capaz de mezclar debate, emoción y espectáculo en una sola jugada.