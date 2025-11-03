Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿Ambos tienen nuevas parejas?
Sólo unas horas después de romper de manera oficial, tanto el futbolista como la cantante podrían estar relacionadas con otras parejas. En el caso del culé, incluso, se asegura que la simultaneó con otra mujer
Estaban muy enamorados, por lo menos unas semanas. Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no son pareja después de un breve romance. No ha trascendido (por ahora) si hay una parte que decidió por los dos o si la causa está relacionada con una cornamenta más propia de La Isla de las Tentaciones, pero los rumores apuntan a que ambos tendrían un ojo fuera de la pareja desde el principio y hasta el final.
No hay que olvidar que Lamine es un niño que acaba de cumplir 18 años, pero cuyo entorno no es especialmente sano. Tampoco vive una vida acorde a su edad. Ella tiene 25 años y lleva varios años siendo famosa y compartiendo focos con varias parejas conocidas. Vamos, que la presión social no le habrá pesado en especial.
El jugador del FC Barcelona anunció la ruptura, asegurando que no hubo infidelidades... por lo menos desde que oficializó la relación hace un par de meses. Eso estaría por ver, pero ya se sabe que muchas veces los futbolistas van a fiestas algo más privadas sin sus parejas. Y los rumores sonaron, claro.
Nicki Nicole, relacionada con un conocido Youtuber
La menuda cantante argentina también estuvo relacionada con otros hombres, alguno incluso jugador del Real Madrid con el que comparte más perfil que con el internacional español. Francamente, quién sabe. Lo que sí se va sabiendo es que unas horas después de romper con Lamine, fue cazada de noche loca de fiesta tras un concierto de Tini en Buenos Aires. Hasta ahí todo normal. Eso sí, luego se pasó toda la noche de fiesta ligoteando con un youtuber llamado Mernuel, de 23 años, con el que parece ser que se fue del local. Puede que a jugar a ajedrez, quién sabe.
¿Nueva novia de Lamine Yamal?
Lamine Yamal, por otro lado, también está siendo relacionado ya con otra mujer. En este caso que sólo le saca un par de años. Se trata de la 'influencer' italiana Anna Gegnoso. Hace unos días que fueron vistos paseando por Barcelona y aseguran en la prensa rosa que también compartieron noche de hotel en Milán. Para no haberle puesto los cuernos a Nicole, suena todo muy taurino. Cosas que sólo explican el dinero y la fama, ya se sabe.
