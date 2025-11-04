"Trump es uno de los tipos que puede cambiar el mundo"

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo continúa en el foco mediático como el primer día. El actual futbolista del Al-Nassr, club de la liga de Arabia Saudí, ha despertado la polémica con la última fotografía que ha subido en su perfil de Instagram. En la imagen se le ve junto al controvertido periodista Piers Morgan y posando con el libro del comunicador británico, 'Woke is dead: How common sense triumphed in a age of madness' ('Lo woke' está muerto: cómo el sentido común se ha impuesto en una era de locura).

'Woke' es una de las palabras más utilizadas en los últimos años por líderes políticos como el estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei o el español Santiago Abascal. El origen del término estuvo en los movimientos afroamericanos de la década de 1960 para nombrar a la ideología que, en conjunto, reclamaba conciencia y acción contra las injusticias sociales y discriminaciones raciales, de género u orientación sexual. Sin embargo, desde el auge social experimentado en la última década por la extrema derecha, referentes de esta tendencia lo han utilizado de forma peyorativo contra el progresismo y las ideas de la izquierda.

Los valores que defiende CR7

La imagen que Cristiano Ronaldo y Morgan Piers comparten en redes sociales muestra a ambos mientras el futbolista sostiene el libro. El presentador acompañó la publicación destacando el éxito de ventas de la obra y anunciando una nueva colaboración entre su canal de 'YouTube' y el del astro portugués. Muchos identifican este gesto de Cristiano como un posicionamiento explícito de su ideología. Desde hace tiempo, el jugador, entre los deportistas que más dinero acumula, ha defendido los valores más tradicionales, la familia clásica y la religión como motor vital.

Piers Morgan y Donald Trump tuvieron un desencuentro hace tres años después de la entrevista que el periodista le hizo para la CNN y el político calificó como "engañosa". Sin embargo, en los últimos tiempos, el comunicador ha defendido la idea de que el presidente de los Estados Unidos puede traer la paz al mundo.

En la entrevista de este fin de semana, Morgan la preguntó a Cristiano por qué escribió 'Jugando por la paz' en una camiseta que le envió a Trump, a lo que CR7 respondió: "Él es uno de los tipos que pueden cambiar o ayudar a cambiar el mundo".

"Lloraré cuando me retire"

Además de la política, en lo futbolístico Ronaldo avanzó que "pronto" llegará la hora de la retirada. ¿Cuándo? "Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", reconoció el luso.

Cristiano tiene un objetivo antes de su retirada: llegar a los 1000 goles de manera profesional. Actualmente, el casillero está en 952, después del doblete que consiguió en el último partido ante Al Fayha. El portugués dio la victoria a su equipo desde los once metros, aunque varios jugadores del Al Hilal consideraron que no era penalti y así lo hicieron saber en redes sociales (publicando mensajes con emoticonos de risa).

Y, una vez retirado en un futuro no muy lejano, a qué piensa dedicar el tiempo libre. "Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo", confesó. El portugués ya se ha mostrado en documentales como los de su mujer, Georgina Rodríguez, como una persona muy dedicada a la vida familiar.

Por último, otro de los aspectos llamativos de la charla con el periodista es cuando este le pregunta por Leo Messi, y lo dicho por su excompañero Rooney. "Wayne Rooney. Una persona que no te odia, pero que ha dicho que Leo Messi es mejor que tú...", le comenta el Morgan, y el portugués continúa así: "No hay problema, pero no estoy de acuerdo. No quiero parecer humilde...". Cristiano, en definitiva, un personaje con el ego por las nubes.