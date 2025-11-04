La Isla de las Tentaciones empieza fuerte: "¿Se le veía un huevo o era cosa mía?"

La nueva edición de La Isla de las Tentaciones ha empezado por todo lo alto. Más allá de ser el programa más visto en su franja en su estreno de este lunes, ganando incluso a 'El Hormiguero', ya se han ido mostrando algunos perfiles entre los participantes.

Todo arranca como siempre, con unas presentaciones de lo más lamentables, un guión forzado y algunos vaciles que no terminan de encajar. El nerviosismo de todos los presentes es más que palpable, pero es normal porque no son actores profesionales... aunque hagan un papel. Más adelante ya palparán otras cosas.

A las primeras de cambio ya se pueden apreciar futuros cuernos. Y pasarán en ambas villas. De manera plural, además. El caso es que lo más destacado del primer programa se produjo en la piscina, pero fuera de ella. Estaba el corralito de chicas, cuatro de ellas concretamente, hablando con Iñaki, ese soltero de 32 años que dice ser romántico y fiel (¡Ja!), cuando mostró una parte de su cuerpo. O eso pensó Nieves que había ocurrido.

Iñaki, de La Isla de las Tentaciones / Telecinco

Nieves se fijó en una parte erótica de Iñaki

Poco antes de levantarse de la silla en la que estaba sentado con la pierna levantada como si fuera un niño de tres años, quedó claro que la mirada de Nieves estaba fijada en las partes nobles del presunto empresario. En la merienda, vamos. Nada más marcharse y dejar la típica conversación profunda sobre filosofía en el aire, pudo haber dejado asomar un testículo. "¿Se le veía un huevo o era cosa mía?", dijo la joven y futura soltera a sus compañeras.

Todas comenzaron a reírse, aunque no quedó claro si verdaderamente le asomó un testículo o es simplemente lo que quiso ver Nieves. Quizá tenga otra oportunidad próximamente. Telecinco tiene un filón con este formato.