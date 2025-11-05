Una tentadora de La Isla de las Tentaciones, despedida por sorpresa

Es posible que todo lo que ocurre en Las Vegas se quede en Las Vegas, pero a estas alturas queda muy claro que no todo lo que ocurre en la República Dominicana se queda en Hispanoamérica. Ni mucho menos. La Isla de las Tentacioneses todo un fenómeno televisivo y las audiencias así lo demuestran temporada tras temporada. Siempre hay algún miembro entre emparejados (presas) o solteros (cazadores) que gana fama por su participación. Siendo millones los televidentes, la lupa pública es inevitable. Y a la inmensa mayoría les encanta, todo sea dicho.

Habrá que esperar un poquito más para ver si a Soraya, una de las tentadoras, le marcha tan bien como esperaba. Ya sabemos que la mayoría de los solteros son opositores o empresarios. ¡Ja! Pero el caso de esta chica que pasará con más pena que gloria por la edición es diferente. Ella estudia y trabaja. Bueno, trabajaba. Y es que habría sido despedida por pasearse en tanga roneando a los muchachos. O eso piensa. Lo mismo que hacen el resto, que para eso entraron.

Recordemos que 'La Isla de las Tentaciones' se grabó hace meses. Pues bien, la joven, de 22 años, trabajaba como 'administrativa' en un concesionario y ahora ha narrado en su cuenta de Instagram que le han puesto de patitas en la calle.

“Mi jefe me llama y me dice que vaya a su despacho a las 7:50 horas. Me pone la hoja de despido encima de la mesa. Yo estaba flipando, sinceramente, no entendía nada. Me dijo que iban a meter a alguien por la mañana y por la tarde, y como yo estudio por las mañanas... pues eso”, dijo a sus seguidores. Sin embargo, la madrileña asegura que no le convence lo que le dijeron: “Dos días antes me estaba preguntando cuándo me iba a dar las vacaciones y me dijo que lo estaba haciendo muy bien, porque el fin de semana anterior el concesionario había estado muy lleno. Sé que fue una excusa porque un compañero me avisó de que el ambiente estaba muy enrarecido”.

A lágrima viva

“Salí del despacho y me puse a llorar. Me dio un ataque de ansiedad. Mis compañeros me apoyaron mucho, se portaron genial conmigo. Me di cuenta de que hay gente que no me juzga, que me conoce por cómo soy y por cómo trabajo. No puedo decir nada malo de ellos”, narró.

Durante el programa no tardó en mostrarse como la choni que es, más o menos como la media de las participantes. La joven debe de pensar que la gente la reconoce por la calle como si se tratara de Lamine Yamal o NIcki Nicole: “Ser un personaje público no me hace menos persona, sigo teniendo sentimientos y aspiraciones". Toda una socióloga, desde luego.

"Vivimos en un mundo machista"

Soraya carga tintas contra su exjefe, pero también contra el mundo en general, al que señala como machista y culpable de su despido. “Seguimos viviendo en un mundo machista donde no puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo o con tu vida. Al principio se me hizo bola, pero ahora entiendo que he ganado algo más importante: saber quién soy y no depender de la aprobación de nadie”, dijo sin que le preguntaran. Volveremos a saber de ella, pero ahora toca centrarse en la Soraya de dentro de La Isla de las Tentaciones, que es lo único que nos importa. Mientras, Telecinco sigue creando monstruos.