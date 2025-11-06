¡Bombazo! Una pareja abandona La Isla de las Tentaciones y estos son los sustitutos

No es la primera vez ni será la última. La Isla de las Tentaciones es un programa cargado de emociones... y no todas son positivas. Que si es la primera noche y ya estás tonteando con una; que si "se le ha visto un huevo o es cosa mía"; que si "te puso el c*** en la nuca". Todo ello y mucho más suele cargar de contenido los programas y las redes sociales. Y no todo el mundo está preparado para dichas confrontaciones televisadas. Otros, sin embargo, van con el guión bien preparado.

El caso es que el programa de Telecinco siempre tiene parejas de reserva preparadas para nivelar cualquier situación. No olvidemos que la temporada pasada entraron, aunque más tarde, Tadeo y Sthefany. Se pusieron los cuernos, dieron cierto juego y ahora están juntos de nuevo. Cosas que pasan. Para esta edición, hay otra pareja más que preparada. Y lo cierto es que no necesitan tiempo de adaptación porque ambos pasaron por estas villas de vicio y jolgorio.

"Esta experiencia ha terminado"

El próximo lunes 10 de noviembre los fans del programa serán testigos del abandono definitivo de una pareja, tal y como anunció Sandra Barneda esta semana. "Una pareja, esta misma noche, abandona de forma definitiva 'La Isla de las Tentaciones'. Esta experiencia ha terminado", anunció la presentadora.

Álvaro y Mayeli, nueva pareja de La Isla de las Tentaciones

Hace tiempo que surgieron algunos nombres tanto como tentadores VIP como parejas. Y es que por el momento todo va en dirección a esto segundo. Se acuerdan de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz.

Álvaro y Mayeli, participantes en La Isla de las Tentaciones / Telecinco

Son dos infieles por naturaleza que van de pareja feliz y muestran unas dotes de actores malos de reparto malo de serie turca mala. Típico producto del que Mediaset busca sacar algo de jugo.