Sofía Suescun derrite Instagram con su último posado en lencería (y Kiko Jiménez se queda helado)

¡Ay, Sofía… qué haríamos sin ti! Porque cuando la navarra decide que es hora de dar espectáculo, lo hace con todo y sin freno. Y lo más reciente — ese posado “sensual” en su cuenta de Instagram — ha vuelto a ponerla en el punto de mira. Porque sí, hablamos de Sofía Suescun, la influencer y estrella de realities que nunca deja indiferente. Ella sola tiene la fuerza suficiente para convertirse en noticia y enganchar a todo el mundo con ese carácter arrebatador que ella siempre ha tenido.

Las redes: trabajo, postureo y polémica

Mientras tanto, Sofía no deja de moverse en su ecosistema digital. Instagram es su escaparate, su plataforma y su arma: entre selfies, vídeo stories y novedades de contenido, trabaja como influencer y se vende al mejor postor. Su carrera arranca en realities, pasa por colaboraciones y culmina con un Instagram que no perdona

Y a Kiko le pasa lo mismo: sus apariciones en platós, programas y redes… y ahora, tras la supuesta infidelidad, ha bajado el ritmo. Incluso dejó un programa por “motivo de fuerza mayor

Sofía Suescun / SD

🔥 El posado de Sofía Suescun que ha hecho sudar a medio país

¡Boom! Así apareció Sofía Suescun en su cuenta de Instagram: un look mínimo, una pose calculada y una mirada directa al objetivo. En cuestión de minutos, los comentarios explotaron. No faltó de nada. La exganadora de Supervivientes sabe exactamente qué tecla tocar para incendiar el feed, y lo ha vuelto a hacer. En la imagen, se la ve posando en un entorno veraniego, con un conjunto que roza la censura de Instagram (pero sin pasarse, que de eso entiende).

Entre filtros y luces, Suescun lanza un mensaje claro: ella sigue siendo la que manda. Y lo hace justo cuando los rumores sobre su relación con Kiko Jiménez vuelven a sonar más fuerte que nunca.

El posado de Sofía Suescun / SD

Kiko Jiménez: ¿marido, novio, colaborador… o víctima?

Porque la cosa no va sola. A su lado está Kiko Jiménez, su pareja (o al menos lo ha sido) y colaborador habitual en programas de televisión. Pero ojo: la calma de la relación hace tiempo que no es tal. Se rumorea crisis, sospechas de infidelidad y declaraciones de dolor. Él mismo confesó que estaba “dolido y humillado” tras las imágenes que salieron a la luz.

Sofía Suescun y sus posados más hot / Instagram

Y en medio de ese conflicto, Sofía posando… como quien no quiere la cosa. ¿Magia o estrategia?Guerra familiar incluida

Porque si creíamos que la cosa terminaba ahí, ajá… nos equivocábamos. También está en escena Maite Galdeano, madre de Sofía, quien ha protagonizado episodios bien jugosos con su hija y con Kiko. Distanciamientos públicos, declaraciones de guerra y un hermano mediático — Cristian Suescun — que no se queda atrás. Según Cristian, Sofía “ya no puede más” con la presión. Maite, desde su trinchera, soltó frases tipo: “España ya no es tonta. Al principio puede colar… pero ya no cuela” refiriéndose a Kiko y su relación con su hija. Otro capítulo sobre la vida de la navarra y su entorno familiar.