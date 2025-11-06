La última prohibición y la Navidad de Disneyland Paris

Disney vuelve a ser noticia debido a una nueva medida que ha sorprendido a muchos visitantes habituales del parque. ¿Estas pensando en viajar a Disneyland Paris? A partir de ahora, no será posible acceder al hotel de las princesas si no eres huésped, una prohibición que modifica la experiencia de quienes disfrutaban recorriendo y fotografiando el interior de uno de los hoteles más icónicos del complejo: el Disneyland Hotel, conocido mundialmente como el hotel de las princesas. Esta decisión llega justo antes del inicio de la esperadísima temporada de Navidad en Disneyland Paris, lo que ha generado dudas y preguntas sobre cómo afectará a quienes planean visitar el parque durante estas fechas tan mágicas.

La medida se ha tomado con el objetivo principal de preservar la experiencia exclusiva de quienes se alojan en el hotel. Tras su reapertura y renovación de lujo, el Disneyland Hotel se ha convertido en un alojamiento premium centrado en la temática real de Disney, con princesas y príncipes como protagonistas y servicios de mayor exclusividad.

Hasta ahora era frecuente que visitantes no hospedados accedieran al hotel para sacarse fotos, visitar el lobby, ver las decoraciones, comprar en su tienda o incluso simplemente descansar en su interior. Sin embargo, debido al elevado flujo de visitantes, la magia y tranquilidad que el hotel pretendía ofrecer a sus huéspedes premium se estaba viendo afectada.

La nueva norma establece que solo podrán entrar quienes tengan reserva, ya sea de alojamiento o de algún servicio interno como restaurantes o experiencias con personajes, y deberán mostrar su confirmación al personal de acceso. Esto significa que el icónico hall, los salones temáticos, las áreas comunes y la ambientación real del hotel quedan reservados únicamente para los clientes.

Walt Disney Studios cambiará de nombre en primavera. / SD

Cuándo empieza la temporada de Navidad en Disneyland Paris

La temporada navideña de Disneyland Paris es una de las más esperadas del año y suele atraer a miles de visitantes de todo el mundo. ¡Nada une más que la magia de estas fechas, y en ningún otro sitio se vive como en Disneyland Paris! Este año, del 8 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ven con tu familia y amigos para celebrar juntos La Navidad Encantada Disney como una gran familia. Durante este periodo, el parque se transforma completamente con decoraciones, espectáculos, personajes navideños y eventos exclusivos. Déjate deslumbrar por nuestro majestuoso árbol de Navidad, que se ilumina varias veces al día. A partir del 21 de noviembre, únete a Mickey y sus amigos para disfrutar de un alumbrado especial acompañado por las armoniosas voces del coro navideño.

Las calles de Main Street, U.S.A. se llenan de guirnaldas, árboles iluminados y nieve mágica que cae varias veces al día, creando un ambiente de cuento totalmente inmersivo. Es también una de las mejores épocas para visitar el parque si te encanta la combinación de Disney + Navidad + magia.

Disneyland Paris se luce durante la temporada navideña ofreciendo una amplia variedad de actividades y elementos únicos que hacen que esta época sea considerada por muchos como la más especial del año para viajar al parque.