¿Cuál es el origen real del Black Friday?

El Black Friday 2025 ya está (de nuevo) al caer. ¿Qué debes saber para realizar las mejores comprar y aprovecharte de todos los descuentos? Aunque está previsto para el último viernes del mes de noviembre, diferentes tiendas preparan, con motivo de la cita, rebajas desde los días previos y a nivel comercial ya se preparan campañas que duran incluso una semana en la que mucha gente aprovecha para comprar regalos para Navidad.

En años anteriores ya fue posible encontrar ofertas relacionadas con el Black Friday en el mes de octubre. ¡Un mes antes! Si quieres buscar las mejores ofertas debes tener en cuenta qué tiendas o grandes cadenas se apuntan a la fecha y realmente cumplen. ¿Y por qué decimos lo de realmente? Porque subir los precios unas semanas antes para luego bajarlos al original NO es una rebaja. Por eso es importante, en primer lugar, que tengas tus objetivos señalados y que estés pendiente ya en septiembre-octubre a sus precios originales para acertar en la compra.

Origen real del Black Friday

El 'Black Friday' o 'viernes negro' tiene su origen en EEUU durante los años 60', concretamente en Filadelfia. En un principio se debía a la cantidad de personas que circulaban por las calles haciendo los recados de última hora. Posteriormente el nombre cambió su significado y pasó a ser el de tornar las cuentas de números rojos a negros debido al alto porcentaje de compras que se realizan ese día. La clásica que en España se entiende como 'hacer el agosto'. Las tiendas aprovechan que es festivo (en España no), ya que el jueves es Acción de Gracias, para dar el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad. Por otro lado, hay una teoría 'fake' que la vincula con el mercado de esclavos, pero no hay nada de cierto en ello.

Compras online por encima de las de tienda física

Es una buena oportunidad cuando se pretende comprar algún producto concreto o simplemente para estar alerta y cazar auténticas gangas, ya que en general pueden encontrarse una gran cantidad de productos. Amazon, Fnac, Zara, Apple, Carrefour o El Corte Inglés son algunos de los comercios de distintos sectores que se suman cada año al Black Friday.

¿Cuál es el origen del Black Friday?

¿Cuánto dinero se gastan los españoles en Black Friday?

Aunque la fecha prevista para el Black Friday no es la misma para todos los negocios, ronda la última semana del mes de noviembre. En años anteriores, la media de la presunta rebaja rondó el 30% y el gasto medio de los españoles alcanzó en 2016 los 82,81 euros... para 2023 rondó los 284 euros de media, un 35% más que en 2022. La fiebre de la presunta 'descuentitis' nunca pasará de moda, sobre todo en artículos de ropa y tecnológicos. Ten mucho cuidado con tus finanzas personales.