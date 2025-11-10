Cuándo empieza el Black Friday 2025: fechas de descuentos en las principales cadenas comerciales

¿Cuándo empieza el Black Friday? Una vez iniciado el mes de noviembre son muchos los consumidores que esperan con ansias la llegada del Black Friday. Como cada año, el último viernes de noviembre grandes descuentos serán los protagonistas de los centros comerciales y las tiendas online pero no todas las cadenas comeriales lo empiezan el mismo día. Estos días de descuentos son aprovechados cada vez más por los consumidores para adelantar muchas de las compras de la campaña de Navidad.

Este año el Black Friday se celebra el día 28 pero, como es habitual, muchas empresas adelantan y alargan sus ofertas hasta el Cyber Monday. Pero, ¿cuáles son esas empresas? ¿Sabes las fechas en las que cada marca comenzará su campaña del Black Friday?

Es una buena oportunidad cuando se pretende comprar algún producto concreto o simplemente para estar alerta y cazar auténticas gangas, ya que en general pueden encontrarse una gran cantidad de productos. Amazon, Fnac, Zara, Apple, Carrefour o El Corte Inglés son algunos de los comercios de distintos sectores que se suman cada año al Black Friday.

Inditex

La empresa de Amancio Ortega, adelantará los descuentos, y el jueves 27 ya se podrán comprar online más baratos los artículos de marcas como Bershka, Zara, Stradivarius y Pull&Bear. Desde las 19.00 horas (hora peninsular española), comenzarán las ofertas en la aplicación móvil de todas ellas menos de Zara, que comenzará a las 20.00 horas.

A través de la página web, se retrasa una hora: empiezan a las 20 horas y en la web de Zara, a las 21 horas. Así, Inditex da prioridad a los usuarios que tengan la aplicación descargada. Para disfrutar de las rebajas en las tiendas físicas, los consumidores tendrán que esperar al viernes 28.

Amazon

El gigante del comercio electrónico suele ser de los últimos en anunciar sus rebajas. Si tomamos como referencia el Black Friday del año pasado, comenzó una semana antes y se prolongó durante 11 días, por lo que comenzaría el 20 de noviembre. En cualquier caso, lo que está claro es que los mayores descuentos se concentrarán entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando se celebra el llamado Cyber Monday.

El Corte Inglés

El gigante multimarca de moda y hogar invita a sus clientes a adelantarse al Black Friday del 10 al 16 de noviembre, con descuentos de hasta el 40% en televisores, ordenadores, frigoríficos, móviles o lavadoras, entre otros muchos artículos. Este es tan solo un aperitivo, ya que El Corte Inglés avanza otros descuentos en artículos de moda, cuidado personal, bricolaje entretenimiento o juguetes durante los próximos días. El Corte Inglés empezaría el Black Friday el día 24 de Noviembre.

El Corte Inglés siempre es de los primeros en empezar con las ofertas. / SD

Otras tiendas

Por supuesto las tiendas anteriores no son las únicas que se unirán a las ofertas de Black Friday, sino que otras como Carrefour siempre ofrecen buenos descuentos. En Ikea, aunque no lo llamen como tal, seguramente también podamos encontrar buenos chollos en cosas para el hogar, aunque ahora mismo ya han bajado el precio a cantidad de artículos. Otras tiendas de ropa como Sfera empezará también el 27 Noviembre en la app y 28 en tienda; H&M empieza antes, el 25 Noviembre para miembros y 26 en la tienda online.

Otra web que no deberíamos dejar de controlar es Miravia que siempre lanza campañas de este tipo y nos permite encontrar todo tipo de chollos, incluso en jamón ibérico o vajillas Duralex. Así como en AliExpress donde seguramente también podemos disfrutar de un día de grandes ofertas gracias a su evento el día 11 de noviembre, al cual cambien se suma Miravia que ya ha empezado su cuenta atrás.