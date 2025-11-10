Ingresado en Valencia un Policía fuera de servicio tras una brutal agresión

Un agente de la Policía Nacional se encuentra hospitalizado en Valencia después de sufrir una brutal agresión el pasado sábado. El agente se encuentra en estado de coma inducido después de ser encontrado en el suelo y con un traumatismo craneoencefálico severo en el municipio de Vinalesa. Los hechos ocurrieron el fin de semana, el agente se encontraba fuera de servicio y ha conmocionado al pequeño pueblo de l'Hora Nord según informa la Agencia EFE.

El Policía forma parte del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. Este fue hallado inconsciente por la Policía Local en las inmediaciones de su domicilio con un traumatismo en el cráneo. Al lado del agente la Policía Local encontró una piedra y las primeras pesquisas apuntan a que esta fue el arma utilizada en la agresión.

Según cuenta EFE las hipotesis que ya manejan las autoridades es que el agente agredido intentó frustrar el robo de una vivienda, siendo atacado por los supuesto ladrones. De hecho la víctima estaba fuera de servicio. No obstante de momento no hay testigos presenciales que puedan arrojar luz sobre los hechos.

El agente fue trasladado al hospital una vez fue estabilizado por los servicios sanitarios. Ya en el centro hospitalario decidieron inducirle el coma para evitar lesiones más graves a nivel neurológico.