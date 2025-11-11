¿Quieres trabajar en Disneyland Paris? Disney busca trabajadores: estos son los criterios y la fecha de la audición

¿Sueñas con trabajar en un parque Disney? Si alguna vez has imaginado formar parte de la magia, Disneyland Paris está buscando nuevos trabajadores para incorporarse a su equipo, y puede que esta sea tu gran oportunidad. La compañía ha lanzado una nueva convocatoria de empleo dirigida a personas interesadas en trabajar como personajes Disney y animadores en el parque temático más visitado de Europa.

Disneyland Paris es mucho más que un parque temático: es un lugar donde la ilusión cobra vida. Cada día, miles de visitantes llegan desde todas partes del mundo para disfrutar de la magia Disney, y detrás de cada sonrisa hay un equipo de profesionales comprometidos en hacer que cada experiencia sea inolvidable. Trabajar allí significa formar parte de un entorno multicultural, lleno de creatividad, diversión y oportunidades de crecimiento.

Actualmente, el parque se encuentra en plena búsqueda de nuevos talentos para interpretar a los personajes más icónicos de Disney y para participar en desfiles, espectáculos y actividades con los visitantes, además con la apertura en 2026 de las nuevas instalaciones de Frozen. Si te apasiona el mundo del espectáculo, la animación y el entretenimiento, esta oferta de empleo puede ser perfecta para ti.

¿Qué perfiles está buscando Disneyland Paris?

La convocatoria está especialmente dirigida a candidatos interesados en trabajar como:

Personajes Disney : quienes interpretarán a los personajes clásicos y modernos del universo Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

: quienes interpretarán a los personajes clásicos y modernos del universo Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Animadores y bailarines: quienes participarán en desfiles, espectáculos y encuentros con el público dentro del parque.

Requisitos

Disney establece una serie de criterios que los aspirantes deben cumplir para presentarse a la audición. Por ejemplo la edad, tener al menos 18 años cumplidos el día de la audición. Uno de los puntos clave es la estatura, ya que debe ajustarse al perfil de los personajes. Las alturas aceptadas suelen estar comprendidas entre: 1,37 cm y 1,93 cm

No es obligatorio hablar francés, pero tener conocimientos de francés e inglés es una gran ventaja. Es importante una buena forma física y resistencia, ya que el trabajo implica movimiento constante, expresión corporal y capacidad para transmitir emociones sin palabras, y si tienes formación en danza, teatro o animación, sumarás puntos.

Fecha de la próxima audición de Disneyland Paris

La compañía organiza audiciones a lo largo del año en diferentes ciudades de Europa. Para esta convocatoria, la próxima audición confirmada tendrá lugar: