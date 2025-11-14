¿Quiénes son los invitados a la boda de Cañizares?

La boda de Santi Cañizares se ha convertido en el tema más comentado dentro del mundo del fútbol, pero con carácter extradeportivo. El legendario portero del Valencia CF y ahora comentarista deportivo en radio y en televisión ha contraído matrimonio por tercera vez con su hasta ahora pareja y ya esposa, Noemí. El evento se ha celebrado este viernes en su querida València, concretamente en la Mas d’Alzado, una imponente masia situada frente al Parque Natural del Turia. 'Cañete' ha estado rodeado de familiares y amigos que no han dudado en celebrar el amor junto a Noemí.

Entre los invitados, evidentemente, se encontraba su hijo Lucas Cañizares y su pareja Carla Asensi, tal y como demuestra la publicación que han subido en Instagram ambos esta mañana. Pero la Leyenda del Valencia CF no ha estado solo, porque varios de sus compañeros de la Cadena COPE han estado presentes en el enlace con Noemí. En uno de los vídeos publicados por la pareja de Lucas se puede ver a los presentadores del Partidazo de Cope y de Tiempo de Juego respectivamente, Juanma Castaño y Paco González, programas en los que trabaja habitualmente Cañizares. De hecho 'Cañete' tuvo el gesto de agradecer el 'suculento' regalo de Paco González en directo durante una emisión del Partidazo de Cope.

Lucas Cañizares, Juanma Castaño y Paco González en la boda de Cañizares y Noemí / Carla Asensi

Por su parte Juanma Castaño estuvo acompañado de su pareja y también periodista estrella en COPE, Helena Condis.

Helena Condis en la boda de Cañizares / Helena Condis

Por ahora se desconocen más detalles sobre los invitados a la boda, aunque principalmente se esperan muchos compañeros de la televisión y de la radio de Cañizares.